Die Days of Play 2021 bringen die PlayStation Player Celebration mit exklusiven Preisen zurück

Die Days of Play finden wie 2020 mit einer Player Celebration statt

Mit dieser Aktion könnt ihr in einer Gruppe kleinere Preise erspielen

Auch soll es Rabatte auf einige Playstation-Titel geben

Auch dieses Jahr finden wieder die "Days of Play" statt, die bald vor der Tür stehen. Dadurch gibt es wieder zahlreiche Playstation-Angebote und besondere Aktionen - zum Beispiel die "Player Celebration".

Bei Letzterer handelt es sich um eine Community-Herausforderung, bei der ihr euch mit anderen zusammen in einer Gruppe kleine Preise erspielt. Dafür könnt ihr euch ab jetzt registrieren und schon am 18. Mai in die erste Wettbewerbsphase starten.

Während der Days of Play gilt es dann ein Spielziel oder ein Trophäenziel zu erreichen. Für Letzteres müsst ihr in einer bestimmten Zeit natürlich besonders viele Errungenschaften erlangen, während ihr bei Ersterem eine bestimmte Menge an Spielen gezockt haben müsst - mindestens eins Stunde pro Person. Dann könnt ihr euch zum Beispiel besondere Avatare oder Abzeichen sichern.

Einen Überblick über die möglichen Preise und einen kleinen Video-Trailer zur "Player Celebration" gibt es auch, ebenso die Termine der einzelnen Phasen.

Damit ihr euch anmelden könnt, braucht ihr ein PSN-Konto, müsst über 18 Jahre alt sein und in einer teilnehmenden Region leben - Deutschland, Österreich und die Schweiz zum Beispiel im deutschsprachigen Raum.

Ansonsten wird es zu den Days of Play wieder Rabatte auf PlayStation-Titel geben und auch ein Gratis-Multiplayer-Wochenende ist in Planung, an dem ihr den Mehrspieler-Modus von PS4 und PS5 auch ohne PlayStation Plus ausprobieren könnt.