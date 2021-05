Die Retro-Bibliothek von Nintendo Switch Online umfasst jetzt mehr als 100 Spiele

Mehr als 100 Retro-Spiele sind jetzt mit Nintendo Switch Online verfügbar

Fünf neue NES- und SNES-Spiele sind diese Woche hinzugekommen

Mit der Veröffentlichung der neuesten Retro-Spiele für Nutzer und Nutzerinnen von Nintendo Switch Online hat das Angebot einen neuen Meilenstein geknackt.

Fünf neue Titel sind aktuell hinzugekommen, wodurch die Zahl der verfügbaren Retro-Spiele jetzt bei über 100 liegt - 104, um genau zu sein.

Die jüngsten Neuzugänge zählen allerdings nicht zu den bekanntesten Spielen, die je für die alten Nintendo-Konsolen auf den Markt kamen.

Manche Fan-Favoriten lassen bisher weiterhin auf sich warten. Es ist zwar schön, dass Nintendo Retro-Spiele den Spielern und Spielerinnen zugänglich macht, aber warum man hier nicht mit den bekanntesten anfängt - Earthbound zum Beispiel - und später die eher weniger bekannten liefert, weiß nur Nintendo.

Was ist also neu hinzugekommen? Zum einen Caveman Ninja: Joe & Mac, ein SNES-Platformer, der euch in die Zeit der Dinosaurier zurückführt. Ganz anders verhält es sich mit dem Super Baseball Simulator 1.000, der ebenfalls für das SNES veröffentlicht wurde.

Ninja JaJaMaru-kun für das NES erschien ursprünglich allein in Japan. Das Action-Kampfspiel schafft es auf diesem Weg allerdings nicht zum ersten Mal in den Westen, bereits 2007 war es über die Virtual Console der Wii verfügbar.

Außerdem bekommt ihr mit Magical Drop 2 noch ein SNES-Rätselspiel, während ihr im SNES-Actionspiel Spanky's Quest einen Affen spielt und mit diesem Abenteuer erlebt.

Frage: Kennt ihr eines dieser Spiele? Es sind doch eher unbekanntere und obskure Titel, aber ob es auch welche sind, die die Community haben möchte?