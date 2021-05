Syberia-Schöpfer Benoît Sokal ist tot

Benoît Sokal starb am 28. Mai 2021 nach langer Krankheit

Er wurde 66 Jahre alt

Wer Adventures mag, hat wahrscheinlich schon einmal Syberia gespielt oder zumindest davon gehört.

Die bekannte Adventure-Reihe wurde von Benoît Sokal erschaffen, der erste Titel erschien im Jahr 2002. Sein erstes Videospiel war indes das 1999 veröffentlichte Amerzone.

Eben jener Benoît Sokal ist am 28. Mai 2021 im Alter von 66 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

"Mit großer Trauer und schweren Herzens muss das Microids-Team den Tod von Benoît Sokal bekannt geben", teilte der Publisher am Wochenende mit. "Benoît, der in erster Linie als Geschichtenerzähler und talentierter Comiczeichner bekannt ist, hat in den letzten 25 Jahren durch sein vielfältiges und produktives Schaffen einen großen Beitrag zur internationalen Weiterentwicklung des Mediums Videospiele geleistet."

It?s with extreme sadness and heavy hearts that the Microids team must announce the death of Benoît Sokal, who passed on the 28th of May 2021 after battling a long-term illness. The entire Microids team share the grief of his family and friends.https://t.co/FkLUwBn7F9 pic.twitter.com/XGBdvjEDri — Microids (@Microids_off) May 29, 2021

"Als wahrer Visionär und extrem talentierter Künstler hinterließ Benoît einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte von Microids. Sein unverwechselbarer Stil machte die verschiedenen von ihm erschaffenen Universen für Tausende von Spielern weltweit unvergesslich und brachte ihm sogar eine Zeit lang die Position des Art Directors bei Microids ein."

Seine Karriere begann 1978 mit Zeichnungen im frankobelgischen Comicmagazin À Suivre. Damals erschuf er auch Ein Fall für Inspektor Canardo, eine Reihe über eine Ente als Privatdetektiv mit einer Vorliebe für Zigaretten, Alkohol und Femme fatales.

Neben seiner jahrelangen Arbeit an Videospielen blieb er auch seiner ursprünglichen Leidenschaft treu, veröffentlichte im Jahr 2010 die Graphic Novel Kraa und erschuf mit seinem Freund François Schuiten das Aquarica-Universum, zu dem im Jahr 2017 eine erste Graphic Novel erschien.

In jüngster Zeit unterstützte er die Teams bei Microids und Koalabs bei der Entwicklung des kommenden Syberia: The World Before, das im Jahr 2019 angekündigt wurde und dessen Prolog bereits auf Steam spielbar ist.

Die Veröffentlichung des jüngsten Teils seiner beliebten Adventure-Reihe wird er leider nicht mehr erleben. Seinen Beitrag, nicht nur zur Welt der Videospiele, wird man aber niemals vergessen.

Möge er in Frieden ruhen.

I'm grieving because we've lost a legend in the #videogame industry & an #artist who inspired me with his incredible work & vision of the world! Benoit Sokal always rhymed with class to me! One of a kind!



Thank you for creating the biggest inspiration in my life - @Syberia! pic.twitter.com/4UzP5Pl5Ep — JM?: Playing with Soul! (@JMynceTM) May 29, 2021

Benoît Sokal died. This feels... personal. I remember playing Syberia as an early teen, remember gentle melancholy of places he let me visit, once thriving, now forgotten. It felt *real* and *right*, sad as it was. And full of charming whimsy too, to keep you from drowning. RIP. pic.twitter.com/V0motLKGJa — You (@disneywastaken) May 29, 2021

Really sad to hear Benoît Sokal has passed away. I fell in love with his work since #Syberia 1 and always appreciated the amazing atmosphere and heart he and the whole team brought to all their games. Glad we had a chance to meet him at Gamescom 2016 pic.twitter.com/BJoKlAUguB — Jan Hu?ka (@Zoidy_CZ) May 29, 2021

On May 28, Benoit Sokal passed away.

Thank you for giving me a dream and teaching me to believe .

Let the mammoths sing their song to you.#syberia #BenoitSokal pic.twitter.com/X5ce3YpbDJ — ShivaWalker | art giveaway (@shivawalkerart) May 29, 2021

Benoit Sokal was and always will be my biggest influence as an artist. I'm an artist because of this man. Thank you, Mr. Sokal. https://t.co/XZY3tJtma6 — Kasia Witerscheim (@Panna_N) May 29, 2021