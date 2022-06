PS Plus: Die ersten Spiele haben schon jetzt ein Ablaufdatum

Der neu aufgelegte Abo-Service von Sony ist frisch gestartet, einige Spiele im PlayStation-Plus-Abo haben aber schon jetzt ein Ablaufdatum. Die beiden Ersten, die wieder verschwinden werden, sind Shadow Warrior 3 für Syberia.

Bei diesen beiden Spielen solltet ihr euch also ranhalten, wenn ihr sie noch über PS Plus erleben wollt. Um die Titel zu finden, die nicht mehr lang verfügbar sind, muss man im Katalog nach unten scrollen zur Überschrift "Letzte Chance zu spielen".

Shadow Warrior 3 für die PS4 aus dem PS Plus Extra Katalog ist nur noch kurz bis zum 5. Juli verfügbar. Syberia für die PS3 aus dem PS Plus Premium Abo gibt es hingegen noch bis zum 19. Juli und lässt sich als lineares Story-Abenteuer auch noch wunderbar bis dahin mitnehmen.

Einige andere Spiele haben aber auch bereits ein eingetragenes Enddatum, da jedoch noch ein wenig Zeit dafür ist, finden sie sich noch nicht in der "letzte Chance"-Rubrik.

Shadow Warrior 3 ist eines der ersten Spiele, das den Katalog von PS Plus Extra wieder verlässt.

Einige andere Spiele zeigen ebenfalls Ablaufdaten an, obwohl sie nicht in der Rubrik "Letzte Chance zu spielen" erscheinen, sondern nur in der Suche. Dabei handelt es sich um NBA 2K22 (bis zum 31. August), WRC 10 (bis zum 31. August), Red Dead Redemption (bis zum 17. Oktober), Red Dead Redemption 2 (bis zum 20. September) und Red Dead Redemption: Untoter Albtraum (bis zum 17. Oktober).

Im FAQ von Sony heißt es zur Verfügbarkeit von Spielen: "Für einige Spiele im Spielekatalog und im Klassiker-Katalog gibt es ein Enddatum, wenn sie den Dienst verlassen, das rechtzeitig bekannt gegeben wird".

Falls euch noch der Überblick im PlayStation-Plus-Dschungel fehlt, haben wir hier noch einmal alle Inhalte im Essential-, Extra- und Premium-Abo.