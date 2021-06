PlayStation Now im Juni mit The Witcher 3 und jeder Menge Sonic

Sieben neue Spiele hat PlayStation Now im Monat Juni zu bieten. Und da bekommt ihr definitiv eine Menge zum Spielen.

Zum Beispiel mit The Witcher 3 in der Game of the Year Edition. Ihr bekommt somit also nicht nur das exzellente Hauptspiel, sondern auch noch die beiden nicht weniger gelungenen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine. Alleine damit seid ihr eine Weile beschäftigt.

Mögt ihr es lieber etwas rasanter als bei Geralt, dann richtet euren Blick auf den blauen Igel, der sich im Juni mit gleich drei Spielen bei PlayStation Now zeigt. Zum einen zählt das Arcade-Rennspiel Team Sonic Racing dazu, in dem ihr mit Sonic und anderen bekannten Charakteren aus dem Sonic-Universum über zahlreiche Strecken rast, Power-ups nutzt und um den Sieg kämpft.

Sonic Mania vereint indes alt und neu in einem Sonic-Abenteuer mit HD-Retro-Grafik und 60fps. Neben dem blauen Igel spielt ihr hier auch Tails und Knuckels, während ihr gegen Dr. Eggman und seine Roboterarmee sowie neue Bosse kämpft.

Der Hexer erwartet euch zu einem umfangreichen Abenteuer.

Dr. Eggman arbeitet in Sonic Forces wiederum mit dem mysteriösen Infinite zusammen und hat mit ihm fast die ganze Welt erobert. Als Sonic müsst ihr eine Armee aufstellen, um die Welt zu retten und die beiden Bösewichte zu besiegen.

Teil der PS-Now-Spiele im Juni ist ebenso das jüngst veröffentlichte Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Version des Originals, die von Ryu Ga Gotoku Studio (Yakuza, Judgment) entwickelt wurde.

Wer gerne an Autos herumbastelt, freut sich über den Car Mechanic Simulator, während Slay the Spire Kartenspiele und Roguelikes zu einem Singleplayer-Deckbauer vereint.

Abseits der Neuzugänge verlassen WWE 2K15, WWE 2K16, Ace Combat 7 sowie Dishonored 2 die PS-Now-Bibliothek.

Wenn ihr Interesse an PS Now habt, findet ihr im PlayStation Store verschiedene Möglichkeiten, ein Abo dafür abzuschließen. Ein Monat kostet euch 9,99 Euro, bei drei Monaten sind es 24,99 Euro und ein Jahr kostet euch 59,99 Euro.

