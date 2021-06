PlayStation Talents will ein Dutzend neue PS5- und PS4-Spiele veröffentlichen

PlayStation Talents soll demnächst über ein Dutzend PS5- und PS4-Spiele herausbringen

Das beinhaltet Titel wie den Platformer Wukong, Aeterna Noctis und Do Not Open

Eine von Sony España ins Leben gerufene Initiative namens PlayStation Talents soll in der nahen Zukunft, wie es heißt, über ein Dutzend Spiele für die PS5 und PS4 herausbringen. Die Gruppierung soll lokale Talente im Bereich der Spielentwicklung unterstützen.

Die Initiative soll offenbar zahlreiche neue Titel zutage fördern und Sony hat bereits zahlreiche Trailer und Beschreibungen veröffentlicht, um die Spiele verschiedener Genres vorzustellen - von Platformer über Action-Adventure bis hin zum Rennspiel.

Eines davon wäre zum Beispiel der Plattformer Wukong. Darin spielt ihr, wie der Name schon vermuten lässt, die bekannte Affenkönig-Figur aus chinesischen Erzählungen, die auch im geplanten ARPG Black Myth: Wukong die zentrale Rolle einnehmen wird. Mit ihr hüpft ihr durch verschiedene 3D-Level und kämpft euch mit eurem magischen Kampfstab an Gegnern vorbei, begleitet von fernöstlicher Musik. Ein Release-Datum zum Spiel gibt es noch nicht.

Aeterna Noctis heißt ein weiterer Titel der PlayStation Talents, der am 15. Dezember erscheinen soll. Dabei handelt es sich um einen 2D-Sidescrolling-Titel im Metroidvania-Stil, in dem ihr den König der Dunkelheit spielt. Mit ihm kämpft ihr euch durch 16 herausfordernde, zusammenhängende Gebiete und versucht, eure alte Macht wiederherzustellen.

Bei Do Not Open handelt es sich wiederum um ein Survival-Horror-Spiel, das noch diesen Herbst auf den Markt kommen soll. Der Walking-Simulator orientiert sich an Escape-Games und eignet sich besonders gut für PlayStation VR. In Do Not Open befindet ihr euch eigentlich in eurem eigenen Haus, nur dass sich irgendwas auf einmal über Nacht verändert hat. Ihr müsst herausfinden, was vor sich geht und könnt dadurch verschiedene Enden freischalten.

Insgesamt hatte man in letzter Zeit vielleicht das Gefühl, dass Sony in der nächsten Zeit etwas mehr auf Quantität setzen könnte als auf ihre berühmten, umfassenden First-Party-Singleplayer-Spiele. Mehr zu den Spielen von PlayStation Talents und alle Trailer dazu findet ihr bei Pure PlayStation.