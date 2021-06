Stadia kommt Ende Juni zu Chromecast mit Google TV und auf andere Geräte

In Kürze erscheint die erste Version von Googla Stadia für Chromecast mit Google TV.

Google zufolge ist es am 23. Juni 2021 soweit, aber auch andere Geräte mit Android-TV-OS unterstützen dann Stadia.

Neben Chromecast mit Google TV sind das Hisense Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G), Nvidia Shield TV, Nvidia Shield TV Pro, Onn FHD Streaming Stick and UHD Streaming Device, Philips 8215, 8505 und OLED 935/805 Series Android TVs sowie Xiaomi MIBOX3 und MIBOX4.

"Auch Android-TV-OS-Geräte, die nicht auf dieser Liste stehen, können über die 'Experimentellen Funktionen' bereits jetzt schon Stadia ausprobieren", heißt es. "Diese Vorabversion befindet sich noch in stetiger Weiterentwicklung und einige Features können anfangs noch nicht perfekt funktionieren."

Demnächst auf mehr Geräten.

Zum Ausprobieren müsst ihr dann lediglich die Stadia-App über den App Store auf dem Fernseher installieren. Im Anschluss daran könnt ihr entweder den offiziellen Stadia-Controller oder jeden anderen unterstützten Bluetooth-Controller zum Spielen verwernden.

Indes läuft seit ungefähr einer Woche unter anderem in Deutschland die Beta von Ubisoft+ auf Google Stadia.

Wer sich ein Abo von Ubisoft+ holt, kann dann derzeit neun Titel des Publishers über Google Stadia spielen: Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed III Remastered, Far Cry 4, Far Cry Primal, Far Cry Blood Dragon, Rayman Legends, Child of Light und Rainbow Six Siege.

Weitere Ubisoft-Spiele sollen "bald" auf Google Stadia verfügbar sein. Dabei nennt man auch das kommende Far Cry 6, das am 7. Oktober 2021 veröffentlicht wird. Im neuesten Teil der Reihe werdet ihr einige Szenen aus der Third-Person-Perspektive sehen.