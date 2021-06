Faltige Flirts im Altersheim mit Later Daters - jetzt auch auf Xbox One und Xbox Series X

Auf der Xbox wird es heiß, denn die Dating-Simulation Later Daters ist ab heute dort erhältlich

Als Altersheimbewohner sucht ihr nach der wahren Liebe

Flirts, Dates und Drama erwarten euch in einem sexuell offenen Umfeld

Für die wahre Liebe ist es nie zu spät, oder? Das dachte sich auch das Team von Bloom Digital Media und hat letztes Jahr eine etwas ungewöhnliche Dating-Sim für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Ab sofort gibt es den in vieler Hinsicht reifen Titel auch für die Xbox One und die Xbox Series X/S.

In Later Daters schlüpft ihr in die Rolle eines gut gealterten Altersheimbewohners, dessen Libido wohl auch im hohen Alter nicht nachgelassen hat. Gleiches gilt für die Silberrücken und Katzenladys, die euch im Altenheim Ye OLDE begegnen. Aber Vorsicht! Nicht, dass euch bei diesem Anblick das Gebiss aus dem Mund fällt.

Statt die letzten Jahre eures Daseins einsam zu bleiben, verabredet ihr euch auf Dates, spielt Karten, lernt die acht Männer und Frauen kennen und findet vielleicht die eine Person, mit der ihr für den Rest eurer Tage verbringen wollt - wortwörtlich.

Für einen perfekten ersten Eindruck könnt ihr euer Aussehen, euren Namen und euer Geschlecht individuell anpassen. Sogar für LGBTQ-Romanzen und Poly-Beziehungen sind die reifen Männer, Frauen und Diverse von Ye OLDE offen.

Eure Entscheidungen beginnen mit der Wahl eures Charakters.

Als kleines Extra könnt ihr euch sogar ein Haustier zulegen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen Hund und Katze (eine ähnlich wichtige Entscheidung wie Nutella-Brot mit oder ohne Butter) und einem kleinen Roboter - einer Tierhaarallergie könnt ihr mit dem knuffigen Blechkasten auf jeden Fall aus dem Weg gehen.

Natürlich ist das Leben als sexy Senior kein Zuckerschlecken, denn auch in der gemütlichen Residenz kann Drama an der Tagesordnung stehen. Eine verschlungene Geschichte und tiefgehende Beziehungen machen den Charme des Later Daters aus.

Also schwingt eure schrumpeligen Hintern vom Sofa, macht euren Rollator startklar und gebt der wahren Liebe eine letzte Chance, wenn euch diese faltig-fröhliche Dating-Sim anspricht. Part eins und zwei des aufregenden Liebesabenteuers gibt es für 14,99 Euro im Bundle.