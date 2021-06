Metal Slug Tactics vereint den beliebten 90er-Jahre-Klassiker mit Rundenstrategie

Wer zählt sich von euch zu denen, die in den 90ern SNKs Metal-Slug-Reihe gespielt haben?

Die Reihe feiert bald ein Comeback, allerdings nicht auf die Art, wie ihr es vielleicht erwartet.

Dotemu und Leikir Studio haben mit Metal Slug Tactics nun einen brandneuen Teil der Reihe für PC (Steam) angekündigt, der die bekannte Action aus der Reihe mit taktischem Tiefgang verknüpfen soll.

Bedeutet konkret, dass das hier ein rundenbasiertes Strategiespiel wird, für das Marco, Eri, Fio und Tarma zurückkehren und mit dem Peregrine Falcon Squad erneut in den Kampf ziehen.

"Spielerinnen und Spieler setzen das klassische Metal-Slug-Arsenal, vielseitige Skill-Trees, Eigenschaften und die Superattacken des Adrenalinsystems ein, um serienbekannte Feinde auszuschalten und zu überlisten", heißt es in der Ankündigungs-Mail.

Metal Slug Tactics soll euch dabei mit herausfordernden Missionen konfrontieren, wobei die Level aus unterschiedlich kombinierten und handgefertigten Umgebungsplatten erstellt werden. Das soll die Schlachtfelder unvorhersehbar machen und sicherstellen, "dass der Sieg durch taktische Überlegenheit und nicht durch bloßes Auswendiglernen errungen wird".

Gleichzeitig sollen Roguelite-Elemente den Wiederspielwert erhöhen und dafür sorgen, dass sich Siege "ehrlich erarbeitet" anfühlen. Und wenn doch mal der Feind gewinnt, könnt ihr schnell wieder ins Geschehen einsteigen.

Den Grafikstil von Metal Slug Tactics bezeichnet man dabei als eine "natürliche Erweiterung" des ursprünglichen Metal-Slug-Looks, die Musik stammt wiederum aus der Feder von Tee Lopes (Sonic Mania, League of Legends, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Streets of Rage 4 - Mr. X Nightmare DLC und viele mehr). Am Ende soll es gleichermaßen eine respektvolle Hommage als auch eine innovative, neue Art, "die beliebte Serie zu feiern", werden.

Wenn ihr euch für Metal Slug interessiert, solltet ihr euch das Buch Metal Slug: The Ultimate History einmal näher anschauen.