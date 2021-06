Der ehrlichste Trailer der E3 - The Outer Worlds 2 nimmt kein Blatt vor den Mund!

Sieg durch Ehrlichkeit: The Outer Worlds 2 hat bisher keine Idee, keine Story, kein Design, keine Mechaniken, keine Waffen, keine Aliens, keine Häuser, keine Dungeons, keine Raumschiffe, keine Heiltränke, keine ESP-Felder, keine Anomalien, keine Canyons, kein genaues Erscheinungsdatum, keine Modifikation, kein Inventar, keine KI-Stimme. Jedenfalls noch nicht.

Alles, was sie haben ist ein Trailer. Und es ist der ehrlichste Trailer der E3 2021, der alles exakt erklärt, was ihr wissen müsst, wenn ihr einen Trailer zu einem Spiel seht, von dem nur klar ist, dass es kommen wird, aber sonst herzlich wenig. Selbst die schicken Bilder, die gezeigt werden, der Barumpf-Zimmer-Soundeffekt, alles ist nur ein Platzhalter für ein Spiel, dass es noch nicht mal im Ansatz gibt. Aber es kommt. Irgendwann und wahrscheinlich wird dann sie Outer Worlds 2 all die Dinge haben, die ich da oben erwähnte. Oder auch nicht. Wer weiß. 2022 ist es dann so weit. Vielleicht.