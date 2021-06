Kostenlose Charaktere und Kurse für Mario Golf: Super Rush nach Release

Auf der E3 gab es einen kleinen Eindruck zum kommenden Sportspiel Mario Golf: Super Rush. Dabei gab es sowohl einen kurzen Clip zu sehen als auch ein Roadmap-Versprechen: In zukünftigen Updates sollen neue Kurse und Spielfiguren hinzukommen.

Es war jetzt vielleicht nicht das größte Highlight der gestrigen Nintendo Direct, für Mario- und Golf-Begeisterte aber sicher eine coole Neuigkeit: In Super Rush dürft ihr euch nach Release immer wieder über neue Golfkurse und spielbare Charaktere freuen, denn das Studio Camelot will weiterhin Content-Updates herausbringen.

Dazu heißt es: "Kostenlose Updates werden in Zukunft neue Golfbahnen und spielbare Charaktere zugänglich machen. Das Fairway wird bald eröffnet! Vorbestellungen von Mario Golf: Super Rush sind ab sofort im Nintendo eShop möglich."

Welche Figuren dadurch hinzukommen könnten, erfährt man aber leider noch nicht - dabei gäbe es ja viele lustige, bunte Mario-Charaktere, die man sich gut auf dem Grün vorstellen könnte! Auf einen kommenden Golfkurs gibt es aber schon Hinweise!

Im E3-Video sind grüne Wiesen, Wüstensand und ein funkelndes Stadion zu sehen und auch von den kostenlosen Updates ist hier die Rede. Dabei wird ein Golfkurs mitten in einer Stadt voller hoher Häuserblocks im NYC-Stil gezeigt, der dadurch an New Donk City aus Mario Odyssey erinnert. Man darf gespannt sein, ob dieser Kurs nach Release im Update hinzukommt.

Mario Golf: Super Rush erscheint von Nintendo und Entwicklerstudio Camelot am 25. Juni 2021 für die Switch. Ihr könnt das familienfreundliche Sportspiel mit dem beliebten Klempner und seinen Freunden allerdings schon jetzt für ca. 60 Euro vorbestellen.