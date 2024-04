Gears Fans sollten sich Leaks zufolge den Juni rot im Kalender anstreichen

Microsoft wird angeblich am 9. Juni 2024 Gears 6 ankündigen.

Warum gerade am 9. Juni? Weil an diesem Tag angeblich der für Juni geplante Xbox Showcase stattfinden soll.

Und noch mehr Ankündigungen

Wie The Verge berichtet, steckt Microsoft "mitten in der Planung für seinen großen Sommer-Showcase".

"Derzeit" sei zudem geplant, währenddessen auch das neue Gears anzukündigen. Anscheinend ist das also noch nicht zu 100 Prozent sicher.

Weiterhin heißt es, dass während der Show auch die Release-Daten von Flight Simulator 2024, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle und dem diesjährigen Call of Duty bekannt gegeben werden sollen.

Überraschend käme eine Fortführung der beliebten und erfolgreichen Gears-Reihe natürlich nicht. Früheren Berichten zufolge soll das Entwicklerstudio The Coalition vergangenes Jahr zwei Projekte eingestellt haben, um sich auf das neue Gears zu konzentrieren.