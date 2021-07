Nintendo Switch OLED-Modell vorbestellen - Editionen, Preise und Zusatzinhalte

Die Nintendo Switch bekommt ein neues OLED-Modell! Und zwar schon am 8. Oktober 2021.

Dabei handelt es sich eher weniger um eine Pro-Variante der Konsole, die technischen Änderungen gegenüber der bisherigen Switch halten sich in Grenzen. Das neue Modell hat doppelt so viel Systemspeicher (64 GB) und das Dock ist mit einem LAN-Anschluss ausgestattet, obendrein wiegt sie ein wenig mehr und hat einen größeren Aufsteller auf der Rückseite.

Ein neuer Prozessor oder 4K-Support sind nicht am Start, daher ist es im Grunde nicht viel mehr als ein Upgrade des Bildschirms. Das mag für manche von euch trotzdem ausreichen, um sie sich zu holen. Aber das kann ja am Ende jeder selbst entscheiden!

Vorinstallierte Spiele oder ähnliches gibt es bei den Paketen nicht, ihr bekommt allein die Konsole, das Dock, die Joy-Cons und was sonst noch so an Zubehör drinsteckt.

Eine Variante der Nintendo Switch bekommt ihr in einem schicken Weiß. Die Joy-Cons sind in weißer Farbe gehalten, das Dock ebenso.