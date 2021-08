Monster Hunter Stories gibt's ab dieser Woche bei Apple Arcade - und noch zwei neue Spiele

Capcoms Monster Hunter Stories kommt noch in dieser Woche zu Apple Arcade.

Ab dem 6. August 2021 sind in Apples Abo-Service drei neue Spiele verfügbar und Capcoms Rollenspiel ist eines davon.

Stories ist ein Ableger der Monster-Hunter-Hauptreihe und hier freundet ihr euch mit den Monstern aka Monsties an, um sie auf eurer Seite kämpfen zu lassen, während ihr die Spielwelt erkundet. Dabei schnappt ihr euch Eier und brütet neue Monsties aus.

Der Nachfolger dazu - Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - erschien vor kurzem für PC und Nintendo Switch.

Monster Hunter Stories spielt ihr bald bei Apple Arcade.

Im zweiten neuen Titel der Woche, Super Leap Day von Nitrome, stellt ihr euch Herausforderungen des Königs und müsst dabei eure Fähigkeiten unter Beweis stellen. Jeden Tag erkundet ihr eine neue Welt und müsst Fallen und Monstern gleichermaßen ausweichen, um zu überleben.

Bekannt aus dem App Store ist zudem das dritte Spiel im Bunde: Super Stickman Golf 3 ist ein 2D-Golf-Spiel voller Kurse und Golfplätze. Mithilfe von Sammelkarten verbessert ihr eure Skills und tretet in den rundenbasierten Matches gegen Spieler und Spielerinnen aus aller Welt an.

Ein weiteres interessantes Spiel kommt schon "bald" hinzu: Layton's Mystery Journey, in dem Katrielle Layton die Hauptrolle spielt und in London in verschiedenen Fällen ermittelt. Gleichzeitig sucht sie nach ihrem vermissten Vater, Professor Hershel Layton, bekannt aus den früheren Professor-Layton-Spielen.

Ein weiterer Titel, der bald zu Apple kommt, ist MasterChef: Let's Cook. Wie der Name schon erahnen lässt, geht's hier ums Kochen. Ihr wählt Zutaten und bereitet euer Essen durchs Absolvieren von Mini-Spielen zu, wobei ihr anhand eurer Performance und Geschwindigkeit beurteilt werdet.