Doch kein Abandoned-Trailer für die PS5 - Blue Box entschuldigt sich für technische Probleme

Eigentlich wollte Blue Box am 10. August einen Trailer zu Abandoned veröffentlichen. Die kleine, große Show sollte per App auf der PS5 sollte am gestrigen Abend um 22 Uhr starten. Stattdessen ließ der geheimnisvolle Entwickler hinter dem Horror-Survival-Spiel die Fans vor ihren Konsolen auf ein Update für die Trailer-App warten.

Mehr als vier Stunden nach dem offiziellen Veröffentlichungstermin, den Blue Box nun verpasst hatte, entschuldigte sich das Studio in einem Tweet und meldete "technische Probleme" als Grund für die Verzögerung.

Auf Twitter schrieb Blue Box: "Es gibt ein technisches Problem bei der Auslieferung des Patches. Wir arbeiten daran, diesen so schnell wie möglich live zu schalten. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Wir werden euch informieren, sobald wir das Problem behoben haben."

Ein paar Stunden später gab es dann ein Update. Leider wurden die wartenden Fans hier nur wieder vertröstet. "Wir arbeiten immer noch daran. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten", schrieb Blue Box.

Natürlich will man an das Gute im Menschen glauben und bei der Realtime Experience App, die es ermöglicht, in Echtzeit einen gerenderten Trailer auf der Konsole zu sehen, kann es durchaus zu Störungen kommen. Andererseits wäre es eine wunderbare Ausrede, um sich noch ein paar Stunden oder Tage für die Fertigstellung des vielleicht noch unvollständigen Materials zu verschaffen.

Are you Ready? pic.twitter.com/4oI5FjgDFE — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

Kurz vor den technischen Problemen hat Blue Box einen klitzekleinen Teaser auf Twitter gepostet. In dem fünf Sekunden langen Video-Clip könnt ihr einen Holzboden erahnen, auf dem ein Mann auf ein Licht zuläuft. Durch das schummrige grüne Licht und den kleinen Bildausschnitt ist es schwer, wirklich etwas aus diesen Bildern herauszuziehen.

Fast 11.000 Likes hat der Tweet von Blue Box erhalten - eine Zahl, die selbst für große AAA-Games extrem gut ist. Durch die vielen Theorien rund um Abandoned und Hideo Kojima hat Blue Box gute Marketing-Arbeit geleistet, egal ob an diesen nun etwas dran ist oder nicht - Aufmerksamkeit erhielt man dadurch auf jeden Fall. Zuletzt veröffentlichte das geheimnisvolle Studio ein Teaser-Bild mit einem verschwommenen Hintergrund, das Solid Snake aus MGS gefährlich ähnlich sah.