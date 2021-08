Crunchyroll schenkt Premium-Usern drei Monate Xbox Game Pass für den PC

Viele Gamer schauen auch gerne Anime - und andersherum. Dass diese beiden Hobbys oft Hand in Hand gehen, kann unsere Kollegin Ana sicher ebenfalls bestätigen. Crunchyroll hat diesen offensichtlichen Zusammenhang wohl auch entdeckt und bietet seinen Premium-Nutzern drei kostenlose Monate Xbox Game Pass für den PC an.

Die Kooperation von Crunchyroll mit Xbox läutete die Virtual Crunchyroll Expo ein - eine dreitägige Veranstaltung, die zusammen mit der weltweiten Community die japanischen Animationsfilme- und Serien feiert. Das Event fand vom 5. bis zum 7. August statt.

Crunchyroll - für alle, die es nicht kennen - ist quasi ein Netflix für Anime. Mit einer Premium-Mitgliedschaft bekommt ihr Zugang zu einer riesigen Bibliothek an Anime-Titeln, die ihr schon eine Stunde nach japanischer Erstveröffentlichung ansehen könnt, und bekommt Rabatte im Crunchyroll-Store. Wer den Dienst kostenlos nutzt, bekommt nur eine kleine Auswahl an Medien zur Verfügung gestellt und muss zusätzlich mit Werbung leben.

Von neuen Titeln wie My Hero Academia, Tower of God und One Punch Man bis zu Kindheitsbegleitern wie Digimon, Ranma oder Gintama findet ihr fast immer was ihr sucht.

Aktuell könnt ihr ein Probeabo für 14 Tage abschließen, für das ihr ebenfalls die drei Monate Xbox Game Pass absahnen könnt. Passt dabei jedoch auf die Kündigungsfristen auf!

Derzeit zählt Crunchyroll mehr als fünf Millionen Abonnenten und über 120 Millionen Nutzer, die sich die über 1.000 Titel und insgesamt 30.000 Episoden ansehen können. Abseits der Serien und Filme bekommt ihr auf der Webseite Manga, virtuelle Events, Streams, Produkte, Games und vieles mehr.

Der Xbox Game Pass bietet euch über 100 Games, die ihr nach Lust und Laune spielen könnt, eine EA-Play-Mitgliedschaft und den sofortigen Zugang zu vielen neuen First-Party-Titeln von Xbox. Beide Dienste zusammen bieten Liebhabern beider Welten ein reichhaltiges Gesamtpaket an Spielen und Anime.