Leak von Battlefield 2042 Alpha-Test zeigt rasante Gameplay-Szenen!

Vom Tech-Test des kommenden Shooters Battlefield 2042 wurden Aufnahmen geleakt. Einige Szenen aus dem Gameplay der Alpha-Version sind durchgesickert und geben einen Eindruck, was euch im neuen, futuristischen Teil der Reihe erwarten könnte.

Was Leaks betrifft, hatte Battlefield 2042 bisher allgemein wenig Glück oder die Daten war nicht so gut geschützt, denn schon vor dem Release des ersten Trailers tauchten jede Menge Screenshots und Video-Ausschnitte zum Spiel im Internet auf. Kein Wunder, dass auch diesmal etwas vom geschlossenen Alpha-Test des Shooters durchgesickert ist und auf und Youtube kursiert. in seinem Beitrag verlinkt hat, ist unter anderem ein Überblick über eine begrünte Map direkt am Meer zu sehen, die möglicherweise den Namen Conquest tragen wird, sowie ein Operator der Recon-Klasse im Tarnanzug. Die Videos zeigen vermutlich rasantes Shooter-Gameplay auf eben dieser Karte, zum Beispiel in der freien Natur oder auf einem Asphaltplatz mit Industrie-Gebäuden und zahlreichen Flugzeugen, die darüber kreisen.

Battlefield 2042 von EA und DICE erscheint am 22. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Der neue Teil bringt die bekannte FPS-Reihe sowohl mit einer Kampagne als auch einem Multiplayer-Modus in die nahe Zukunft.