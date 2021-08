Asterix und Obelix: Slap Them All erscheint im November

Noch vor Jahresende könnt ihr Römer verprügeln, wenn Asterix & Obelix: Slap Them All erscheint.

Microids hat nun den 25. November 2021 als Release-Termin für das neue Spiel rund um die beiden berühmten Gallier bekannt gegeben.

Im Spiel reist ihr unter anderem zu verschiedenen Schauplätzen, die ihr aus den zahlreichen Comicbüchern kennt, neben Gallien sind das zum Beispiel Ägypten und Spanien. Ihr nehmt es mit römischen Legionären, Piraten, Räubern und mit den Normannen auf.

Ein paar frische Eindrücke dazu, was euch hier erwartet, seht ihr im neuen Trailer:

Um die Entwicklung des Spiels kümmert sich das Entwicklerstudio Mr Nutz Studio, dabei legt man nach eigenen Angaben großen Wert auf eine originalgetreue Darstellung in allen Bereichen.

Visuell bewegt sich das Spiel sehr nah an den Comicbüchern, sowohl die Charaktere als auch die Szenerie und die Animationen wurden vollständig von Hand gezeichnet. Ein Stil, mit dem man sowohl Comic- als auch Retro-Fans ansprechen möchte.

Darüber hinaus setzt das Team auf ein einfach strukturiertes Gameplay ohne große Geheimnisse: "Es besteht aus den Kernmechanismen, die den Spaß eines klassischen Beat 'em up ausmachen, abgerundet mit einer Prise lokalem Koop-Modus", heißt es.

Neben der Standard Edition gibt's auch eine Limited Edition mit spezieller Box, einem Schlüsselanhänger, zwei Aufkleber-Sets und drei Lithografien. Die Collector's Edition enthält ebenfalls all das sowie eine 27cm große Asterix-Figur.

Asterix & Obelix: Slap Them All erscheint am 25. November 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Über die Abwärtskompatibilität könnt ihr es außerdem auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S.