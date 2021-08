Games with Gold für September 2021 bestätigt

Die Games with Gold für den September 2021 stehen fest, Microsoft hat die Titel am Abend bestätigt.

Wie üblich gibt's vier neue Spiele im neuen Monat, dazu zählt unter anderem zum Beispiel das Action-RPG Warhammer: Chaosbane (Xbox Series X/S, Xbox One), das vom 1. bis 30. September 2021 verfügbar ist.

Weiter geht's vom 16. September bis 15. Oktober 2021 mit Mulaka (Xbox Series X/S, Xbox One), das euch nach Mexiko führt. Mithilfe der Kräfte der Halbgötter kämpft ihr hier gegen die Bosheit, die die Erde verdirbt.

Hideo Kojima bei den Games with Gold

Der dritte Titel im Bunde ist die Zone of the Enders HD Collection (Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360) von Hideo Kojima. Sie ist vom 1. bis 15. September 2021 verfügbar.

Und zu guter Letzt hätten wir noch das Prügelspiel Samurai Shodown 2 (Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360), welches ihr vom 16. bis 30. September 2021 eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Was für euch dabei?