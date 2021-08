Spieler bezwingen im MS Flight Simulator Hurrikan Ida - so sieht es im Sturm aus!

Der Flight Simulator soll ja eine möglichst realistische Flugerfahrung bieten - mit Witterung und allem drum und dran. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, bestimmte Wetterbedingungen einzustellen und so ein besonders Phänomen zu erkunden: Dank der Zusammenarbeit zwischen Studio Asobo und der Organisation NAVBLUE eine virtuelle Version von Hurrikan Ida fliegen.

Hurricane Ida in Microsoft Flight Simulator. pic.twitter.com/9wwhIokL2D — Danny Peña (@godfree) August 29, 2021

Die Naturkatastrophe Ida wütete in der letzten Zeit über Louisiana und Umgebung und richtete dort verehrende Schäden an. Um mehr darüber zu lernen, wie so ein gewaltiger Sturm von innen aussieht, könnt ihr ihn nun im Flight Simulator erkunden und versuchen, hindurchzusteuern.

Das ermöglicht die Kooperation zwischen dem Entwicklerstudio des Flugsimulators mit der NAVBLUE Flight Software Company, die die entsprechenden Daten zur Verfügung stellen, um die Wetterbedingungen möglichst genau zu gestalten. Asobo aktualisiert die Daten in bestimmten Regionen daher auch alle 28 Tage.

In diesem Youtube-Video könnt ihr zum Beispiel schon einmal schauen, wie so ein besonderer Flug aussehen kann, es sei denn, ihr wollt ihn lieber selbst wagen. Dann müsst ihr euch über Louisiana in die Lüfte begeben:

Den detailverliebten Flugsim von Asobo und Microsoft gibt es seit diesem Sommer für die Plattformen PC und Xbox sowie im Gamepass.