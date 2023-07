Microsoft Flight Simulator: Neues City-Update macht Texas schöner.

Der Independence Day in den USA steht bevor und was darf im Microsoft Flight Simulator nicht fehlen? Nein, keine Aliens. Feuerwerk!

Unter anderem darum kümmert sich das neueste City-Update für den Flight Simulator.

Make Texas beautiful again

Das City-Update verbessert mehrere Städte sowie verschiedene Wahrzeichen im US-Bundesstaat Texas.

Das gilt unter anderem für Abilene, Austin, Cedar Park, San Antonio, Schertz, Temple und Waco.

Weiterhin zeigen sich der Frost Bank Tower in Austin, Alamo in San Antonio, der Brazos River und die Suspension Bridge in Waco in hübscherer Form.

Wie üblich könnt ihr euch das Update kostenlos herunterladen und all die Verbesserungen im Spiel genießen. Und vergesst nicht, euch zum 4. Juli das Feuerwerk in den USA anzuschauen!