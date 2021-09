505 Games feiert mit Rabatten auf Death Stranding, Control und mehr 15. Geburtstag

Der Publisher 505 Games wird gerade 15 Jahre alt und feiert deshalb Jubiläum. Dazu bekommt ihr natürlich einige nette Rabatte auf ihr Spielesortiment.

Egal, ob ihr lieber im Steam-Katalog, auf Epic Games oder in den Shops von Playstation, Microsoft und Nintendo einkauft, in allen sind aktuell viele 505-Titel reduziert und das noch bis zum 25. September.

Darunter zählen Spiele wie Death Stranding, Control oder Ghostrunner, aber auch Assetto Corsa, Terraria, Bloodstained und mehr. Es gibt also vor allem jede Menge Action, egal ob im Rennwagen, in einer unbarmherzigen Cyberpunk-Welt oder in einem düsteren Schloss à la Castlevania.

Dabei gibt es zum Beispiel 80 % auf Assetto Corsa für Xbox und Playstation, 60 % auf die Epic-Version von Control, 50% auf Ghostrunner für die Switch oder 60 % auf Death Stranding, wenn ihr es euch auf Steam holt. Neben diesen Hauptspielen gibt es außerdem besondere In-Game-Items für das Puzzle-PRG Gems of War abzustauben.

Einen kleinen Einblick in die verschiedenen 505-Spiele, die ihr aktuell günstiger abstauben könnt, gibt es in diesem Geburtstagstrailer:

Neben diesen Angeboten gibt es im September außerdem immer wieder Ankündigungen für Events, Interviews und mehr auf der 505-Webseite, es könnte sich also lohnen, immer mal wieder reinzuschauen. Da gibt es auch einiges über 505 Games und ihre bisherigen Spiele zu erkunden.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Feierlichkeiten diesen Monat gibt es zum Beispiel schon jetzt in einem Video unter anderem mit Hideo Kojima Oji Igarashi, Sam Lake und Courtney Hope zur Feier des Jubiläums.