PlayStation übernimmt Playroom-Entwickler Firesprite

PlayStation begrüßt mit Firesprite, dem Entwicklerstudio hinter The Playroom und The Playroom VR, ein weiteres Entwicklerteam in der PlayStation-Studios-Familie.

Firesprite ist das aktuell 14. Studio innerhalb der PlayStation Studios und umfasst auch einige frühere Mitarbeiter des Sony-Studios in Liverpool.

Das Potenzial der Hardware entfesseln

"Firesprite ist ein kreatives und ambitioniertes Studio, das mit viel Talent außergewöhnliche Erlebnisse erschafft, die das volle Potenzial unserer Hardware demonstrieren", kommentiert PlayStation-Studios-Chef Hermen Hulst den Familienzuwachs.

"Die technischen und kreativen Fähigkeiten des Teams sind für die Erweiterung unseres herausragenden Katalogs exklusiver Spiele von entscheidender Bedeutung und ich glaube, ihr werdet begeistert sein von dem, was auf euch zukommt."

Firesprite hat unter anderem an The Playroom gearbeitet.

Ein aufregender Tag für das Team

""Es ist ein unglaublich aufregender Tag für Firesprite, da wir mit der Unterstützung von Hermen und der gesamten PlayStation-Familie Teil der PlayStation Studios werden. Wir freuen uns sehr auf den nächsten Abschnitt unserer Reise!", sagt Graeme Ankers, Managing Director bei Firesprite.

"Wir hatten das Vergnügen, mit vielen talentierten Entwicklern und Publishern aus der gesamten Branche zusammenzuarbeiten und vor allem PlayStation war seit gut einem Jahrzehnt ein Freund und Co-Entwicklungspartner. Wir haben an vielen spannenden Projekten wie The Playroom, Run Sackboy! Run und The PlayRoom VR gearbeitet."

"PlayStation gab uns auch die Möglichkeit, unsere eigene IP zu schaffen - The Persistence - und wir hatten die kreative Freiheit, ein Survival-Horror-Spiel zu entwickeln, innovativ zu gestalten und zu veröffentlichen, auf das wir sehr stolz sind. Als First-Party-Studio erhalten wir nun die volle Unterstützung von PlayStation, um unsere Tradition der Kombination von Kreativität und technischen Innovationen zu fördern und so den PlayStation-Fans ein wahrhaft einzigartiges Erlebnis zu bieten."

"Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir gearbeitet haben... Und wir fangen gerade erst an!"