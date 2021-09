Gran Turismo 7 kommt selbst in der Solo-Kampagne nicht ohne Internet aus

Die neue Einzelspieler-Kampagne von Polyphony Digitals Gran Turismo 7 benötigt eine Internetverbindung. Auch weitere Features könnt ihr offline nicht genießen.

Im PlayStation Blog haben die Entwickler mit unscheinbaren Sternchen vermerkt, für welche Aktionen ihr im Spiel mit dem Internet verbunden sein müsst - und das sind eine Menge. Die Solo-Kampagne, das GT-Café zum Sammeln von Autos und GT Auto. Beim Livery Editor und dem Foto-Modus ist die permanente Internetverbindung eine Voraussetzung, um Schnappschüsse und Ähnliches mit der Community teilen zu können.

Ohne Internet bleibt euch da echt nicht mehr viel. Immerhin ist diese Erkenntnis keine allzu große Überraschung, denn der Titel wurde von Anfang an als Online-Titel angekündigt. Allerdings würde Gran Turismo 7 auch mit einer Offline-Solo-Kampagne noch online genug sein.

Vielleicht braucht es die permanente Internetverbindung für Cloud-Features oder bestimmte Multiplayer-Funktionen? Eventuell könnte auch ein Kopierschutz der Grund sein. Ein offizielles Statement dazu gibt es noch nicht.

Den ein oder anderen könnte dieser Schritt aber auch zur Mitgliedschaft von PlayStation Plus anregen. Immerhin wird für viele kostenpflichtige Spiele ein Abo benötigt, um die Online-Funktionen nutzen zu können. Ein Schelm wer hierbei an die Meldung erstmals gesunkener PS Plus Abonnenten denkt.

Auf dem vergangenen PlayStation Showcase wurde das Release-Datum endlich enthüllt. Am 4. März 2022 erscheint das Rennspiel für PS4 und PS5.