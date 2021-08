Alt+F40: Zwischen Axiom Verge 2 und mir funkt's nicht - und warum 12 Minutes die Grenzen von Adventures aufzeigt

Hey, hallo, hi! Da wäre ich wieder. Ich hatte Urlaub und hab' es kaum gemerkt. Aber ich will auch keiner dieser Papas sein, die so tun, als wären die Kinder die Fehler seines Lebens. Es ist halt nur... anders jetzt. In der Hinsicht, als dass Urlaub nicht mehr "ausruhen und Seele baumeln lassen" bedeutet, sondern händeringend lückenloses Kleinkindentertainment zu suchen, auf das sich alle einigen können (manche mehr als andere). Wenn das bedeutet, die Nordsee nur dort zu besuchen, wo man drei Kilometer ins Meer hinauslaufen muss, damit das Wasser die Flusen aus dem Bauchnabel spült, dann sei es so. Und am Ende war es dann doch ganz schön, meinem in Sachen Fantasie extrem ausdauernden Vierjährigen dabei zuzuschauen, wie er im knöchelhohen Wasser auf dem Bauch liegend eine geschlagene Stunde einen Seehund imitiert. Der "mal was anderes sehen"-Faktor von "Urlaub" ist also schon noch gegeben.

Nächstes Mal dann aber ohne Regen an drei von sieben Tagen, denn das ist mit Mini-Kindern und ökonomisch-überschaubar gepacktem Spielzeug in einem kleinen Apartment ein Rezept für ein persönliches Shining-Remake - nur, dass es die Kinder sind, die die Tür einschlagen.

Inhalt

Ach, Axiom Verge 2, es wird wohl keine Liebe werden, trotzdem bin ich froh, dass es dich gibt! Die Nachfolger bekannter Videospiele, die so anders sind, dass sie genauso gut eine komplett eigene Marke hätten begründen können, kann man an einer Hand abzählen. Und man muss dafür weit zurückgehen und Spiele mitrechnen, die nach 16-Bit-Auftritten den Schritt in die dritte Dimension wagten. Ganz so weit geht Axiom Verge 2 nicht, aber allein das Kampfsystem erschwerte mir schon, den Zugang zum Nachfolger zu finden. Schusswaffen sind nämlich - soweit ich das nach gut fünf Stunden sagen kann - komplett aus dem Konzept geflogen, was das Spielgefühl komplett verändert. Indras kurze Schlagreichweite, ihre gesteigerte Mobilität im Vergleich zu Trace aus Teil eins sowie die Umgebungspuzzles verorten den Nachfolger deutlich fester im Action-Adventure. Und das Resultat gefällt mir bislang deutlich weniger gut als das Seriendebüt. Mit der Orientierungs- und Wehrlosigkeit der ersten Stunden hatte ich nicht gerechnet. Um es klar zu sagen: Ich mag dieses Spiel immer noch. Es hat eine Menge Qualitäten, die ich sehr schätze. Das World-Building ist faszinierend, die lockere Leine, die es dem Spieler lässt und das Gefühl vermittelt, man wäre auf bestimmte Dinge ganz von selbst gekommen. Und wie mächtig und unerwartet sich hier doch einige der neuen Fähigkeiten anfühlen! Die einmal mehr sagenhafte Musik muss ich ebenfalls erwähnen. Aber mit diesem Kampfsystem widerstrebt mir einfach, mich meinen Feinden zu stellen. Es ist so komisch, wie es klingt: Ich bringe ein Steigeisen zu einem Laserkampf mit! Und das bremst. Eine seltsame Design-Entscheidung. Bedeutet? So oft ich kann, greife ich deshalb auf die Quasi-Smartbomb zurück, die mich aus der Verantwortung nimmt, mich geschickt anzustellen. Es liegt also entweder an mir, an Thomas Happs Wahl des Arsenals oder Axiom Verge hat ein grundlegendes Präzisionsproblem. Ich habe in diesem Spiel jedenfalls nur wenig Vertrauen in meine Skills, präzise Treffer zu verteilen oder gegnerischen Attacken behände auszuweichen. Souls-Enthusiasten dürfte es freuen, zu hören, dass ich mich die ersten zwei, drei Stunden in dieser einmal mehr ansprechend fremd durchgestalteten Welt, die ihre Rätsel in sehr viel mehr Textschnipseln nach und nach offenlegt, fast durchgehend gejagt fühlte. Das hatte schon ein bisschen was von Spießrutenlauf und ich starb viele Tode, die vor allem deshalb schmerzten, weil ich mich nicht von einem Speicherpunkt zum nächsten teleportieren kann. Ich hoffe, das ändert sich noch? Die Atmosphäre ist mal wieder ziemlich einzigartig. Auch wenn ich nicht sicher bin, was hier wirklich passiert... Mittlerweile werde ich von dem Spiel wohl nicht mehr lassen, bevor ich damit durch bin, und die neuen Hacking-Möglichkeiten geben mir ein weiteres Werkzeug, die Feinde zu bearbeiten. Aber ich erwarte nicht mehr, dass mich Axiom Verge 2 noch so ins Schwärmen bringt wie der erste Teil. Dennoch bin ich froh, dass Thomas Happ sich mit dem zweiten Teil so klar und deutlich von seinem populären Erstling abgrenzt. Es passiert in diesem Medium nicht oft, dass man echt und ehrlich von der Richtung überrascht ist, die ein Spiel einschlägt. Ich muss Axiom Verge 2 nicht lieben, um diesem angenehmen Querkopf deshalb mit Respekt zu begegnen.