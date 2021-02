Call of Duty Warzone und Black Ops Cold War - Doppelte XP und Waffen-XP vom 25.2. bis 1.3.

Ein weiteres Doppel-XP-Wochenende läuft in Call of Duty Warzone

Ebenso erhaltet ihr doppelte Waffen-XP

Das gilt auch für Black Ops Cold War

Ihr habt doch in den letzten Wochen mit Sicherheit noch nicht genügend Erfahrungspuntke in Call of Duty Warzone und Black Ops Cold War bekommen, oder?

Gut, denn an diesem Wochenende gibt's noch mehr davon, passend zur brandneuen Season 2 in den Spielen.

Zum einen gibt's diesmal doppelte Erfahrungspunkte und zum anderen kommen noch doppelte Waffen-XP dazu.

Spielt ihr auf einer PlayStation-Konsole, profitiert ihr in Warzone und Black Ops Cold War bereits ab dem heutigen 25. Februar 2021 um 19 Uhr von diesen Boni.

Nicht-PlayStation-Spieler und -Spielerinnen bekommen ab dem morgigen 26. Februar 2021 um 19 Uhr mehr Erfahrungspunkte.

Und das dann bis zum 1. März 2021 um 19 Uhr, wenn dieses Doppel-XP-Wochenende für alle gemeinsam zu Ende geht.

Das ist dann eine gute Gelegenheit, Erfahrungspunkte für euren Spielerlevel sowie für die beiden neuen Waffen FARA 83 und LC10 zu sammeln, die im neuen Battle Pass hinzukommen.

Heute startet darüber hinaus eine Free Access Week, in der ihr ausgewählte Multiplayer- und Zombies-Inhalte aus Black Ops Cold War kostenlos ausprobieren könnt.

Season 2 startet am heutigen Donnerstag - lest hier, was alles neu ist - und bringt natürlich auch einen brandneuen Battle Pass mit sich, der zum Beispiel die erwähnten neuen Waffen, den Operator Naga und vieles, vieles mehr umfasst.

Mit der neuen Season erobern dann auch die Zombies die Verdansk-Karte in Call of Duty Warzone, wie mittlerweile bestätigt wurde. Bereitet euch also auf eine neue Herausforderung vor!