3 neue PS Plus Spiele ab heute erhältlich: Lohnt sich der Download?

Der Juli ist da und er bringt wieder drei neue Spiele für PlayStation Plus Essential mit sich.

In diesem Monat könnt ihr euch Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered und Endling - Extinction is Forever auf die Festplatte eurer PlayStation 5 oder PlayStation 4 herunterladen.

Die Spiele sind ab dem heutigen 4. Juli 2023 für euch verfügbar. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das doch mal im Einzelnen an.

Call of Duty: Black Ops Cold War (PS5/PS4)

Kennt ihr ein Call of Duty, kennt ihr alle. Zumindest so ungefähr. Was euch erwartet? Ein spektakulär inszenierte Singleplayer-Kampagne, dazu eine Fülle an Multiplayer-Modi, um euch langfristig zu beschäftigen.

Call of Duty: Black Ops Cold War im Test.

Auf Metacritic hat die PS5-Version von Call of Duty: Black Ops Cold War eine Wertung von 76 Punkten, der überwiegende Teil der Reviews fällt dort positiv aus.

"Call of Duty: Black Ops Cold War ist eine Rückkehr zur Form für die Franchise-Subserie", schreibt etwa PlayStation Lifestyle. "Auch wenn es visuell vielleicht nicht so prächtig ist wie das letztjährige Modern Warfare, so kehrt die Black-Ops-Reihe doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, führt neue Charaktere und Elemente ein und widmet gleichzeitig den Favoriten der Serie ausreichend Zeit und Aufmerksamkeit. Treyarch setzt die jüngste Entwicklung des Call-of-Duty-Franchise gekonnt fort, indem es die Serie erforscht und weiterentwickelt und gleichzeitig ein Spiel entwickelt, das den typischen Treyarch-Stil nicht nur beibehält, sondern auch ausstrahlt. Vielleicht mehr als bei jedem anderen Call-of-Duty-Spiel zuvor bin ich gespannt darauf, wie es in Zukunft weitergeht."

"Im Einklang mit der historischen Ästhetik fühlt sich Black Ops Cold War im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Rückschritt an", meint hingegen der Telegraph. "Es ist unwahrscheinlich, dass es als Call-of-Duty-Klassiker in die Geschichte eingeht, aber mit dem Multiplayer-Chaos von Zombies ist genug dabei, um den Lockdown-Blues in Schach zu halten. Und das ist, ehrlich gesagt, das Beste, was man sich im Moment wünschen kann."

Alan Wake Remastered (PS5/PS4)

Alan Wake! Ursprünglich nur für PC und Xbox 360 erschienen, feierte der Psycho-Thriller mit dem Remaster sein Debüt auf der PlayStation. Und das kommt gerade recht, um euch auf Teil zwei und seinen Survival-Horror vorzubereiten.

Alan Wake Remastered im Test.

Bei Metacritic hat Alan Wake Remastered in der PS5-Version eine Wertung von 79 Punkten, der Großteil der Reviews ist auch hier positiv.

"Alan Wake galt schon damals als außergewöhnliches Spiel, und auch über ein Jahrzehnt später hat dieses Abenteuer nichts von seinem Reiz verloren", findet Gfinity. "Remedy hat mich völlig in seinen Bann gezogen, und selbst nach Abschluss der DLCs wollte ich mehr. Es ist bedauerlich, dass die Zwischensequenzen im Remaster Probleme haben, und ich hoffe, dass sie gepatcht werden können, aber letztendlich ist es eine gute Arbeit. Wenn ihr ein Fan von Mystery-Thrillern seid, kann ich euch Alan Wake Remastered nur wärmstens empfehlen."

Push Square meint dazu: "Für Fans ist dieses schnörkellose Remaster die beste Möglichkeit, das Spiel aus dem Jahr 2010 auf modernen Konsolen zu erleben, aber im Jahr 2021 ist vieles an dem Titel einfach nicht mehr zeitgemäß. Ohne den Vorteil der Nostalgie funktioniert Alan Wake nicht als Horror, weil es nicht gruselig ist, als Thriller, weil weite Teile des Spiels fantastisch langweilig sind, oder als Actionspiel, weil die Kämpfe uninspiriert und repetitiv sind. Es gibt ein interessantes zentrales Geheimnis, aber wie Alan Wake selbst müsst ihr durch die Hölle gehen, um es zu finden."

Endling - Extinction is Forever (PS5/PS4)

In Endling spielt ihr eine Fuchsmutter und versucht eure drei kleinen Jungen zu retten. Ihr erlebt eine Welt, die von den Menschen nach und nach verwüstet wurde und in der ihr der letzte Fuchs auf Eden seid.

Die PS4-Version von Endling - Extinction is Forever hat auf Metacritic eine Bewertung von 82 Punkten, die Mehrheit der Reviews fällt positiv aus.

PlayStation Universe meint: "Die Herobeat Studios haben sich vorgenommen, ein Spiel zu entwickeln, das das Bewusstsein für die Umwelt schärft, und dabei haben sie eine herzergreifende Botschaft in Form eines sehr charmanten Videospiels geschaffen. Endling - Extinction is Forever bietet zwar nicht viel Abwechslung, geht aber mit einer emotionalen Geschichte ans Herz und fordert den Spieler auf, über aktuelle Umweltprobleme nachzudenken."

Gamer Escape meint dazu: "Endling - Extinction is Forever ist ein kühnes, einzigartiges, langsames Spiel, das seine ökologisch bewusste Botschaft hervorragend vermittelt und ein düsteres Bild der zügellosen Industrialisierung auf einer persönlichen, mikrokosmischen Ebene zeichnet. Aufgrund dieses Erfolges gelingt es dem Spiel, ein Ausmaß an Immersion zu erreichen, das seine kurze Laufzeit verleugnet, aber diese Laufzeit ist auch eine der größten Hürden des Spiels, wenn man es mit seinem relativ hohen Preis vergleicht. Wären mehr Maßnahmen ergriffen worden, um den Spieler in das Gameplay einzubinden oder die Wiederspielbarkeit zu fördern, wäre die Zahl unten vielleicht noch ein oder zwei Punkte höher gewesen. So aber ist Endling ein Spiel, bei dem das Gameplay und die Spielmechanik von der Thematisierung und der Präsentation leicht übertroffen werden. Es ist sicherlich eine Erfahrung wert, aber nicht eine, die ihr volles Potential ausschöpft."