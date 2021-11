Cheater in Call of Duty könnten von "allen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Titeln" ausgeschlossen werden

Activision warnt die Cheater in Call of Duty vor weitreichenden Konsequenzen, denn das Unternehmen plant, seine Strafen bald Franchise-weit umzusetzen. Ein lebenslänglicher Bann auf alle CoD-Titel also.

Einmal gebannt, immer und überall gebannt

In einem Blogbeitrag von Team Ricochet, einem neu gegründeten Activision-Team, das sich um den Schutz vor Cheatern in den Call-of-Duty-Spielen kümmert, werden die neuen Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens erklärt:

"Extreme oder wiederholte Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien - wie z. B. Cheating im Spiel - können zu einer dauerhaften Sperrung aller Konten führen. Darüber hinaus kann jeder Versuch, eure Identität oder die Identität eurer Hardware-Geräte zu verbergen, zu verschleiern oder zu verfälschen, ebenfalls zu einer dauerhaften Sperrung führen."

"Permanente Sperrungen für Sicherheitsverstöße können nun für das gesamte Franchise gelten, einschließlich Call of Duty Vanguard sowie alle vergangenen, aktuellen und zukünftigen Titel des Call-of-Duty-Franchise", heißt es im Beitrag.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Versucht man nun also zu betrügen, kann es passieren, dass die schummelnden Spieler nicht nur aus dem Spiel entfernt werden, indem sie Regeln gebrochen haben, sondern auch in allen weiteren existierenden Spielen der Call-of-Duty-Reihe.

Wird mit der Pazifik-Karte von Warzone eingeführt

Besonders in Call of Duty Warzone kämpfen ehrliche Spieler mit dem Frust über die vielen Cheater - da ist der Wunsch nach Besserung natürlich groß. Diese Anti-Cheat-Maßnahme wirkt vielleicht etwas überdimensioniert, könnte sich aber durchaus als wirksam erweisen, wenn die Schummler denn auch zuverlässig aufgespürt werden.

Mit größeren Konsequenzen wächst das Risiko und somit dürften sich weniger Spieler an die verbotenen Schummeleien heranwagen. Zusätzlich können Wiederholungstäter nicht einfach im nächsten Spiel weitermachen - so zumindest die Theorie. Es werden sicherlich aufseiten der Cheater Bemühungen unternommen, um den neuen Richtlinien entgegenzuwirken.

Das Anti-Cheat-System von Ricochet mit einem neuen PC-Kernel-Level-Treiber wird zusammen mit der neuen Pazifik-Karte von Warzone veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der neue Treiber auch in Vanguard integriert.

Obwohl Spieler einige Bedenken hinsichtlich ihrer Datensicherheit haben, besteht Activision weiterhin darauf, dass der neue Treiber nur beim Spielen von Call of Duty auf dem PC funktioniert. Ohne ihn wird es nicht mehr möglich sein, Warzone zu zocken.