Dieses Call of Duty galt als Flop, doch viele andere würden sich solche Verkaufszahlen wünschen

Das 2021 veröffentlichte Call of Duty Vanguard galt als Flop, aber das muss man wohl im richtigen Kontext betrachten.

Von den Verkaufszahlen, die aktuell im Netz die Runde machen, können manch andere Studios nämlich nur träumen.

Aus dem richtigen Blickwinkel

Demnach hat sich Call of Duty Vanguard mehr als 30 Millionen Mal verkauft. Das geht aus dem LinkedIn-Profil eines "Strategic Consultant" von Roughmint Consulting hervor, der in seiner Rolle als "Social Media Strategist" für Activision "an der Entwicklung einer Strategie zur Gewinnung neuer Spieler für den FPS Call of Duty Vanguard mitwirkte, von dem 30 Millionen Exemplare verkauft wurden".

"Die Leute vergessen, dass die Kommentatoren im Internet größtenteils ein sehr ähnlicher Echo-Chor sind", schreibt ein User auf Reddit dazu. Sowohl bei Kritikern als auch bei Usern kam Vanguard damals nicht sehr gut an.

Call of Duty: Vanguard sold 30 million copies pic.twitter.com/9OM437ikSs — Timur222 (@bogorad222) April 5, 2024

"Es gibt kein schlechtes Jahr für CoD", kommentiert ein anderer.

"Es ist eigentlich absurd", findet Smash-Bros-Melee. "Es wird so viel über Spiele im Internet diskutiert, aber man vergisst leicht, wie klein der Prozentsatz der tatsächlichen Spielekäufer ist, der Nachrichten aus der Branche verfolgt und das spielt, was Hardcore-Gamer als große Blockbuster-Releases ansehen würden. Viele PS5- und Xbox--Konsolen sind dienen nur für Warzone/Fortnite/Streaming."

"In Wirklichkeit kaufen viele Leute jedes Jahr nur das neue CoD und das Sportspiel ihrer Wahl (EAFC/Madden/2K), GTA, wenn ein neues Spiel erscheint, und vielleicht Mario Kart und Smash Bros, um mit Freunden zu spielen."

Wie genau die Angaben und wie aktuell sie wirklich sind, ist indes nicht klar. Es zeigt aber ganz gut, bei welchen Dimensionen sich Activision hier enttäuscht von einem Call of Duty zeigt.