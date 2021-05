FIFA 21 TOTW 34 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Die meisten Ligen stehen kurz vor dem Ende der Saison und teilweise stehen die Meister auch schon fest, doch noch laufen die letzten Spiele und dementsprechend gibt es auch noch die neuen FIFA 21 TOTW 34 Predictions zum Wochenstart. Es gab euch einige interessante Begegnungen, in denen Spieler mit ihren Leistungen überzeugen konnten. Beispielsweise Thomas Müller und Jadon Sancho, die jeweils zwei Vorlagen geliefert haben, oder Roberto Firmino und Myron Boadu, die zwei Mal das Leder versenkt haben. In den folgenden FIFA 21 Team of the Week 34 Predictions stellen diese Leistungsträger genauer vor. Ob und welche Vorhersagen sich bewahrheiten, erfahren wir Mittwochabend, wenn EA das offizielle Team bekanntgibt. Bis dahin findet ihr weiterhin die Karten vom FIFA 21 Team der Woche 33 in den Packs.

Die Kandidaten fürs neue FIFA 21 Team der Woche

Die erste Vorhersage kommt diesmal von fifaultimateteam, die die Spielbegegnungen der letzten Tage analysiert haben und darauf basierend ihre Vorhersage abgeben.

Stürmer

Pizzi

Gesamtwertung: 87

Position: RW (RF)

Verein: Benfica Lissabon

Gesamtwertung: 77

Position: LW (LF)

Verein: AZ Alkmaar

Gesamtwertung: 80

Position: LW (LF)

Verein: Leeds United

Gesamtwertung: 84

Position: ST

Verein: Olympique Marseille

Gesamtwertung: 81

Position: ST

Verein: FC Villarreal

Gesamtwertung: 82

Position: ST

Verein: Zenit St. Petersburg

Gesamtwertung: 81

Position: ST

Verein: Dinamo Zagreb

Gesamtwertung: 78

Position: ST

Verein: Kashima Antlers

Gesamtwertung: 78

Position: ST

Verein: Molde FK

Gesamtwertung: 74

Position: ST

Verein: FC Toulouse

Gesamtwertung: 74 Position: ST Verein: FC Toulouse Nathan Tella

Gesamtwertung: 71

Position: ST

Verein: FC Southampton

Mittelfeld

Christian Fassnacht

Gesamtwertung: 84

Position: RM

Verein: BSC Young Boys

Gesamtwertung: 86

Position: CM (ZM)

Verein: FC Valencia

Gesamtwertung: 85

Position: CM (ZM)

Verein: Tottenham Hotspur

Gesamtwertung: 78

Position: CM (ZM)

Verein: Olympique Marseille

Gesamtwertung: 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: Shanghai Dongya F.C.

Gesamtwertung: 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: Atalanta Bergamo

Gesamtwertung: 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: Olympique Lyon

Verteidigung und Torwart

Ofir Marciano

Gesamtwertung: 76

Position: GK (TW)

Verein: Hibernian Edinburgh

Gesamtwertung: 87

Position: CB (IV)

Verein: Paris Saint-Germain

Gesamtwertung: 83

Position: CB (IV)

Verein: Real Madrid

Gesamtwertung: 79

Position: LB (LV)

Verein: FC Basel

Diese Spieler könnten es ins FIFA 21 Team of the Week 34 schaffen.

Die Kollegen von Wettfreunde.net haben noch ein paar weitere Anwärter herausgepickt, die es ins nächste TDW schaffen könnten:

Thomas Müller

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: LM

Verein: SC Freiburg

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: ST

Verein: FC Schalke 04

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: Eintracht Frankfurt

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 66 auf 75

Position: ST

Verein: FC Schalke 04

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RW (RF)

Verein: Manchester City

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: Leeds United

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: ST

Verein: Atalanta Bergamo

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: ST

Verein: Spezia Calcio

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LM

Verein: Piemonte Calcio (Juventus Turin)

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: CA Osasuna

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: RM

Verein: FC Barcelona

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CAM (ZOM)

Verein: SSC Neapel

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: LB (LV)

Verein: Crystal Palace

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CDM (ZDM)

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: LW (LF)

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CDM (ZDM)

Verein: Vfl Wolfsburg

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CM (ZM)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: Celta Vigo

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: Real Sociedad San Sebastián

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 64 auf 74

Position: ST

Verein: FC Nantes

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CB (IV)

Verein: Racing Straßburg

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: ST

Verein: FC Liverpool

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: AZ Alkmaar

