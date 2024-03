EA FC 24 Showdown Tracker: Alle Upgrades der Duell-Spieler*innen im Überblick

In unserem EA Sports FC 24 Showdown Upgrade Tracker stellen wir euch SBC-Duellanten mit ihren aktuellen Ratings und Verbesserungen vor. Ihr erfahrt zudem, wann und wie das Rating von Showdown-Karten steigen kann.

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle Spieler*innen vor, die bislang durch FC 24 Showdown Leaks enthüllt wurden. Denkt daran, dass es sich um inoffizielle Informationen handelt! Es ist also möglich, dass geleakte Spieler nicht erscheinen und / oder die Werte anders ausfallen. Sobald das Event offiziell begonnen hat, stellen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Profis mit ihren Werten und Verbesserungen vor. Anhand der Farbe der Spielernamen könnt ihr erkennen, welche Spieler sich im Showdown-Duell gegenüberstehen. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann beim Punkt FC 24 Showdown Leaks: Diese Spieler*innen sollen kommen .

Wann und wie steigen Showdown Karten in EA Sports FC 24? - So funktioniert das Showdown-Upgrade-System

Beim Showdown-Event stehen sich immer zwei ausgewählte Spieler gegenüber, die sich mit ihren Teams bald im echten Fußball begegnen. Basierend auf dem Ausgang des jeweiligen Matches erhalten die Showdown-Spieler dann Upgrades ihrer Spezialkarten in FC 24. Wie die Showdown-Upgrades im Detail funktionieren und wann Spieler eine Verbesserung erhalten, haben wir nachfolgend für euch aufgedröselt.

Wann und wie steigen Showdown-Spieler*innen in FC 24?

Wie alle Event-Karten erhalten auch die Showdown-Spieler*innen ein erstes Upgrade (Initial-Upgrade) in FC 24 Ultimate Team, wenn sie von EA Sports für das Showdown Series-Event ausgewählt werden und ihre Karten im Spiel erscheinen. Dabei steigen die Gesamtwertung sowie die zugehörigen Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) entsprechend den Inform-Regeln, was üblicherweise +1 bis +3 GES bedeutet. In einigen seltenen Fällen können sie aber auch höher ausfallen, wenn die Gesamtwertung der Basiskarte sehr niedrig ist.

Theoretisch sind beim Initial-Upgrade neue primäre und / oder sekundäre Positionen möglich, das kommt aber kaum vor. Häufiger gibt es dagegen Sterne-Upgrades bei den Spezialwerten „Schwacher Fuß (SF)“ und „Spezialbewegung (SB)“. Zudem können Showdown-Spieler*innen auch neue oder verbesserte PlayStyles bekommen.

Können Showdown-Karten weitere Upgrades erhalten?

Ja! Die Showdown-Karten von Spieler*innen können nach ihrem Release in FC 24 ein weiteres Upgrade erhalten, allerdings nur ein Einziges! Dafür muss ein Showdown-Spieler (bzw. sein Team) seinen zugewiesenen Duellanten in der echten Fußballbegegnung besiegen. Der Gewinner eines Showdowns erhält ein +2 GES Upgrade, während der Verlierer kein Upgrade bekommt. Sollte es zu einem Unentschieden in der Begegnung kommen, erhalten beiden Duellanten ein +1 GES Upgrade.

Wann werden Showdown-Karten in EA Sports FC 24 aufgewertet?

Üblicherweise erhalten Showdown-Karten ihr Upgrade immer am nächsten Donnerstagmorgen in FC 24 Ultimate Team.

