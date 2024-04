No Rest for the Wicked: Clay farmen – Wie ihr schnell an Ton kommt

Clay (oder Ton im Deutschen) in No Rest for the Wicked ist einer von vielen Rohstoffen, den ihr in rauen Mengen benötigt, um unter anderem Gegenstände herzustellen, Gebäude zu reparieren oder tägliche Quests abzuschließen. Eigentlich ist Ton ein gewöhnliches Material, allerdings zählt es aktuell (zumindest gefühlt) eher zu selteneren Materialien - und das, obwohl die Entwickler die Clay Drop Rate bereits mit dem letzten Patch erhöht haben. Deshalb verraten wir euch auf dieser Seite, wie ihr Ton finden könnt und wie man in No Rest for the Wicked am besten Clay farmen kann.

Wie bekommt man Clay / Ton in No Rest for the Wicked?

Ton ist ein begehrter Rohstoff in No Rest for the Wicked. Nicht unbedingt, weil man ihn an jeder Ecke braucht, sondern eher, weil er relativ selten zu finden ist. Die Entwickler haben aber anscheinend ein Auge darauf (die Dropchance wurde bereits erhöht), daher heißt es bei der Stange bleiben und weiter fleißig suchen. Grundsätzlich gibt es folgende drei Wege, wie ihr Clay in No Rest for the Wicked finden könnt:

Ton bei Händlern kaufen

Der wohl bequemste Weg, um Ton in No Rest for the Wicked zu bekommen, ist es, ihn bei Händlern zu kaufen. Allerdings hat nicht jeder Händler Ton im Angebot und selbst die, die Ton verkaufen, haben ihn nicht immer vorrätig. Ihr müsst es also regelmäßig versuchen und etwas Glück haben. Der erste Händler, der euch Ton verkaufen kann, ist beispielsweise Ginnich in Sacrament. Der Preis beträgt 14 Kupfer pro Stück, was eigentlich nicht allzu viel ist, sich aber durchaus aufsummieren kann, wenn man bedenkt, wie häufig man Ton benötigt.

Ginnich in Sacrament ist der erste Händler in No Rest for the Wicked, bei dem ihr Ton kaufen könnt.

Ton in Truhen finden

Auf eurer Reise durch die Spielwelt werdet ihr immer wieder Truhen finden, die in der Dunkelheit leuchten und von einigen Gegnern bewacht werden. Räumt ihr letztere aus dem Weg, könnt ihr in den Truhen alle möglichen Dinge finden, darunter auch Lehm. Der Haken an der Sache ist, dass ihr doppelt Glück haben müsst: einmal, um eine Truhe zu finden, und dann noch einmal, um Ton aus der Kiste zu bekommen.

Ton ausgraben

Eine Schaufel sollte stets euer Begleiter sein, denn in der Spielwelt von No Rest for the Wicked werdet ihr immer wieder auf Grabungsstätten - leuchtende Erdhaufen - stoßen, die ihr nach Schätzen durchsuchen könnt. Ihr müsst euch nur diesen Erdhügeln nähern, dann könnt ihr per Interaktion den Schatz ausbuddeln. Wie üblich entscheidet der Zufall, was ihr findet. Neben Items, Edelsteinen oder Geld kann das aber auch relativ oft Lehm und andere Materialien sein.

Mit einer Schaufel und einer Portion Glück könnt ihr aus diesen Erdhaufen Ton ausgraben.

