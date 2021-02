Großer Indie-Sale im PlayStation Store - massig Rabatte auf Cuphead, Hunt, Fall Guys und mehr

Ein neuer Indie-Sale läuft derzeit im PlayStation Store

Er endet am 11. März 2021

Mit dabei sind zahlreiche Spiele, darunter Cuphead und Fall Guys

Noch bis zum 11. März 2021 läuft im PlayStation Store ein großer Indie-Sale. Wobei ich nicht weiß, wie Sony den Begriff Indie zum Teil definiert, wenn ich mir anschaue, dass darunter unter anderem Spiele von Microsoft oder THQ Nordic sind.

Aber okay, das nur am Rande. Wichtiger ist doch, dass ihr bei vielen Titeln zum Teil eine Menge Geld sparen könnt. Und da interessiert doch am Ende keinen mehr, wie weit die jetzt Indie sind oder nicht.

Also schauen wir uns ein paar der Highlights aus diesen neuen Indie-Angeboten an.

Habt ihr Fall Guys zum Launch bei PS Plus verpasst, bekommt ihr es aktuell für 14,99 Euro, für den gleichen Preis gibt's darüber hinaus noch Cuphead. Mehrspieler-Partyspaß habt ihr in Gang Beasts für 9,99 Euro und Overcooked 2 für 12,49 Euro, während euch Subnautica tief unter die Meeresoberfläche führt - und das für 19,49 Euro.

Spirit of the North ist eines von vielen reduzierten Indie-Spielen.

Indes schickt euch Undertale für 10,49 Euro in eine reichhaltige RPG-Welt, in Outlast 2 erlebt ihr für 4,49 Euro eine Menge Horror und wenn es nach Alex geht, solltet ihr für 15,99 Euro auf jeden Fall Hunt: Showdown ausprobieren. In Moving Out befasst ihr euch für 14,99 Euro mit Umzügen und in Little Nightmares helft ihr für 7,49 Euro dem Mädchen Six bei der Flucht aus dem Schlund.

Wer gerne Chaos anrichtet, ist in Untitled Goose Game gut aufgehoben, das aktuell für 13,99 Euro zu haben ist. Für gerade mal 5,79 Euro gibt's Hollow Knight in der Voidheart-Edition und die Complete Edition von Oddworld: New 'n' Tasty ist für 5,24 Euro erhältlich. Indes verschlagen euch Spirit of the North für 5,94 Euro und GRIS zum Preis von 6,79 Euro in zauberhafte Welten.

Okay, noch fünf Titel zum Abschluss. Von Outer Wilds ist Alex nicht weniger angetan als von Hunt, ihr bekommt es aktuell für 14,39 Euro. In Spiritfarer spielt ihr die Fährfrau der Verstorbenen und könnt den Job für 18,74 Euro übernehmen, während ihr in The Last Campfire von Hello Games für 10,49 Euro eine Reihe von Rätseln vorgesetzt bekommt. Indes gibt's Lords of the Fallen für 2,99 Euro fast geschenkt und auch Mimimi Games' Stealth-Taktikspiel Shadow Tactics kostet nur 4,99 Euro.

Und das ist alles nur ein kleiner Teil des gesamten Sales. Schaut hier vorbei und ihr gelangt zur Übersichtsseite im PlayStation Store.