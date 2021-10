Halloween-Easter-Eggs in Phasmophobia - so trefft ihr auf Jason und Slender Man

In Phasmophobia erwartet euch eine gruselige Überraschung - also etwas gruseliger als sonst, denn kultige Horrorfiguren jagen euch auf der neuen Karte Maple Lodge Campsite einen Schrecken ein.

Unerwartete Halloween-Gäste

Ostereier zu Halloween? Jawohl! Das Zeltlager aus dem Nightmare-Update birgt viele unheimliche Geheimnisse, so überraschen euch Slender Man und Jason auf der Map. Perfekt für das richtige Halloween-Feeling im Geisterjäger-Grüppchen.

Laut einem kleinen Reddit-Thread gibt es keine spezielle Methode oder Technik um den gesichtslosen langen Mann oder den maskierten Machetenträger zu spawnen, lediglich bestimmte Orte an denen er mit etwas Glück (oder Pech) auftauchen kann.

Auf Imgur wurde ein Bild mit allen möglichen Spawn-Locations des Slender Mans veröffentlicht:

Nehmt euch vor diesen Orten in acht - oder stattet dem einsamen Mann einen Besuch ab.

So soll Slender Man zum Beispiel auf der linken Seite auftauchen, wenn ihr aus dem Truck steigt und Jason erwartet euch am Ende der Promenade, die zum See führt - da hört sicher niemand eure Schreie...

Wir wünschen allen Lesern ein schaurig schönes Halloween-Fest!