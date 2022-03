In Gran Turismo 7 werden Kühe von Aliens entführt

Wie sehr achtet ihr beim Fahren in Gran Turismo 7 auf das, was im Hintergrund passiert?

Nun, auf einer bestimmten Strecke solltet ihr das einmal ganz genau tun, denn dort passieren einige interessante Dinge, die ihr so mit Sicherheit nicht erwartet habt.

UFO im Anflug

Twitter-User "@taiG_typeRS" zeigt in einem Video (bei circa 0:18 gut zu sehen), wie auf einer der Strecken im Hintergrund Kühe von einem UFO entführt werden.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Dabei handelt es sich um den Kurs Mount Panorama in Australien, diese Entdeckung wurde dort bei einer eingestellten Uhrzeit von 7 Uhr gemacht.

Auf weiteren Bildern sind auch Nahaufnahmen des UFOs und einer schwebenden Kuh zu sehen.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Im Video fliegt das UFO nach erfolgreicher Aufnahme der Kuh davon und verschwindet anschließend im Hintergrund. Was wohl mit der Kuh passiert?

Auf jeden Fall ein nettes, kleines Easter Egg. Es ist nicht allzu offensichtlich platziert, aber doch gut erkennbar, wenn ihr nur genau hinschaut.

Kürzlich hatte Polyphony Digital den ersten Post-Launch-Patch für Gran Turismo 7 veröffentlicht, der neben Problemlösungen auch neue Anzeigen und mehr Musik mit sich brachte.

Wenn ihr indes wissen möchtet, was euch ein Direct-Drive-Wheel beim Spielen von Titeln wie GT7 bringen könnte, solltet ihr einmal hier vorbeischauen.