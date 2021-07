Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - Test: Warum Monsties die neuen Pokémon sind!

Erschien nicht erst im März ein Monster Hunter für die Nintendo Switch? Und jetzt schon wieder eins?! Keine Sorge, eine Übersättigung ist an dieser Stelle nicht zu befürchten, denn trotz des Monster Hunter im Namen unterscheiden sich beide Projekte doch derart deutlich voneinander, dass es kein Problem darstellt, wenn sie zeitnah zueinander um die Gunst der Spieler und Spielerinnen buhlen. Beide haben verschiedene Zielgruppen im Blick, eine andere Ausrichtung, es gibt mehr als genügend Alleinstellungsmerkmale. Die Frage ist: lohnt sich ein Ausflug in die Welt von Monster Hunter Stories 2, wenn ihr im März Monster Hunter Rise gekauft habt?

Die kurze Antwort darauf lautet: ja, definitiv! Monster Hunter Stories 2 dreht sein komplett eigenes Ding. Das fängt bereits bei der Konzeptionierung und beim Stil an. Normalerweise wirkt die Monster-Hunter-Reihe eher realistisch angehaucht, was zum Beispiel Farbgebung und Look anbelangt. Stories driftet hier in Stories (noch) mehr in den Anime-Bereich ab, ist insgesamt leuchtender, farbenfroh und stilisierter. Das zeigt sich ebenso in den Attacken, die zum Teil völlig übertrieben - aber cool - inszeniert sind, wenn Monster und Charaktere wild durch die Luft fliegen und bildschirmfüllende Explosionen auslösen, die theoretisch alles im näheren Umkreis in Stücke reißen müssten. Konsequent geht das dann mit dem Design bei den Charakteren weiter. All das schreit nach Anime und ist wohl eher auf das jüngere Publikum ausgerichtet. Aber hey, das heißt ja nicht, dass nicht jeder seinen Spaß damit haben kann.

In einem Monster-Bau oder an anderen Stellen könnt ihr Nester der Monster finden und dort Eier einsammeln. In den Dörfern brütet ihr diese dann in den Stallungen aus und erhaltet so kleine Monsties, die euch unterstehen und nicht nur als Reittier dienen, sondern euch obendrein im Kampf unterstützen. Gleich mehrere davon lassen sich in eurer Gruppe mit den aktiven Monsties unterbringen und ihr könnt sie im Kampf nach Bedarf austauschen.

Ähnlich wie in den Hauptspielen bewegt ihr euch durch verschiedene Areale, die alle eine offenere Struktur haben, wenngleich Stories 2 nicht so mit der Vertikalität spielt wie zuletzt Rise, sondern vielmehr auf bodenständigen Pfaden wandelt. Hier und da könnt ihr Flüsse überqueren, Ranken erklimmen oder durch Löcher im Boden abkürzen, wenn ihr das richtige Monster dabei habt. Moment... Monster dabei?! Richtig, in Monster Hunter Stories 2 geht's nicht allein um die Monsterjagd, Capcom schneidet sich hier ein Scheibchen von Pokémon ab.

Runde für Runde dem Sieg entgegen

Das führt uns dann auch zu einem der größten Unterschiede gegenüber dem normalen Monster Hunter. Während ihr in World oder Rise in Echtzeit kämpft, laufen die Konfrontationen mit den Gegnern hier in rundenbasierter Form ab. Sobald ihr in der Spielwelt mit einem Monster in Kontakt geratet, wechselt das Spiel zum Kampfbildschirm und ihr wählt Runde um Runde neue Aktionen. Das Kampfsystem folgt dabei einem einfachen Muster, ist in Kraft-, Technik- und Geschwindigkeitsangriffe aufgeteilt. Kraftangriffe schlagen Technikangriffe, die wiederum Geschwindigkeitsangriffe schlagen. Und Geschwindigkeit ist effektiv gegen Kraft. Der Kreislauf des Leb... Kämpfens. Das ist die wichtigste Grundlage, die ihr berücksichtigen müsst.

Hinzu kommen andere Aspekte wie verschiedene Formen von Waffen, die gegen unterschiedliche Körperteile der Monster (sofern sie anvisiert werden können) effizient einsetzbar sind oder nicht. Ihr setzt verschiedene Objekte wie Heiltränke, Bomben und Co sowie Spezialattacken ein und steigert mit jedem erfolgreichen Angriff die Bindung zu eurem Monster. Ist dieser Kreis gefüllt, könnt ihr auf dem Monster reiten und eine besonders starke Attacke ausführen. Noch mächtiger ist es, wenn euer Begleiter oder eure Begleiterin ebenfalls gerade auf dem Monster reitet, dann eskaliert das Geschehen und scheppert es mächtig beim Gegner.

In den Rundenkämpfen kommt es auf die richtige Taktik an. (Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Test)

Es ist ein durchdachtes Kampfsystem mit einer Menge Feinheiten und Optionen, die es zu beachten gilt. Wie in jedem Monster Hunter lohnt es sich, die Schwachstellen eures Gegners zu kennen und sie gezielt auszunutzen, auf die richtigen Angriffe zu setzen und zu wissen, wann ihr was am besten verwendet. Wobei ihr euch nicht mit Leichtigkeit durch eure Gegner schnetzelt, regelmäßig stoßt ihr auf anspruchsvolle Feinde, die euch das Leben schwer machen können, wenn ihr das Kampfsystem nicht beherrscht. In dem Fall hilft es dann, hier und da noch ein wenig zu grinden, den eigenen Level und den eurer Monsties zu erhöhen, neue Ausrüstung oder Objekte herzustellen.