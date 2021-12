Neue PS5 DualSense-Controller und Konsolen-Cover gibt's bald in knalligen Farben

Sony hat neue PS5-Controller und Konsolen-Cover angekündigt und mit denen wird es bunt. Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple heißen nämlich die neuen Farben und bis auf das schwarze Design werden die alle ziemlich knallig.

Ich gebe es zu: Die kommenden leuchtenden Looks für die DualSense-Controller und Konsolen-Cover sind sicher nicht was für alle, aber sie bringen auf alle Fälle ordentlich Farbe ins Wohnzimmer - oder wo auch immer euer Sony-Gerät steht und zwar in lila, pink, rot, hellblau und schwarz. Wenn ihr also schon eine PS5 habt - Salz in den Wunden, ich gebe es zu - dann könnt ihr die jetzt mit einer knalligen Hülle verschönern.

In diesem Vorstellungs-Trailer könnt ihr euch den Sony-Zubehör schon einmal von allen Seiten angucken:

Ihr müsst einfach nur das übliche, weiße Cover entfernen und das andere draufstecken. Den passenden Controller könnt ihr euch dann dazu holen. Den neuen, bunten Zubehör findet ihr bei Direct Playstation und sie werden ab Januar 2022 erhältlich sein.

Die verschiedenen Farben gibt es dann allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten - manche Farben früher, manche später. Auch andere teilehmende Händler sollen laut Sony in Zukunft nachziehen. Informationen dazu, welche Controller und Cover ihr wann abstauben könnt, findet ihr im Playstation Blog.

Wie findet ihr die neuen Farboptionen? Ist das etwas für euch oder bleibt ihr lieber bei den dezenteren Klassikern?