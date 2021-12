PlayStation 5: Update 21.02-04.50.00 veröffentlicht, bringt euch wieder mehr Systemleistung

Nachdem Nintendo seine Switch mit einem neuen Update wieder ein wenig stabiler gemacht hat, zieht Sony mit einem neuen PS5-Update nach.

Das neue Update mit der Versionsnummer 21.02-04.50.00 kann ab sofort heruntergeladen werden.

Verbessert die Leistung

Auch hier verhält es sich ähnlich wie bei Nintendo und wir haben wieder die Standard-Patch-Notes, in denen es heißt: "Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung."

Das Update könnt ihr euch direkt über die Konsole herunterladen, sofern diese das nicht bereits automatisch tut, oder ihr ladet es auf der PlayStation-Webseite herunter, zieht es auf einen USB-Stick und installiert es von dort aus auf eurer PS5.

Wie andere Unternehmen auch kämpft Sony weiterhin mit Lieferproblemen, die wiederum Auswirkungen auf die Produktion der PlayStation 5 haben. Nach wie vor ist die Konsole nicht flächendeckend in Geschäften verfügbar und die Situation dürfte sich so schnell nicht erheblich bessern.

Zuletzt hieß es, Sony müsse die PS5-Produktion aufgrund der Liefer- und Logistikprobleme sogar wieder ein wenig drosseln.

Wenige Tage zuvor hatten Hacker vermeldet, dass sie einen großen Durchbruch beim Knacken der PlayStation 5 erzielt haben.

Trotz aller Engpässe verkauft sich das, was Sony an die Läden liefern kann, hervorragend und bescherte dem Unternehmen jüngst ein weiteres Rekordquartal.