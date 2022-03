PlayStation Plus Reboot für Juni bestätigt, so viel kosten die drei neuen Stufen

Am Nachmittag hat PlayStation seinen Reboot von PlayStation Plus offiziell bestätigt und konkrete Details genannt.

Der Start des neuen PlayStation Plus ist für Juni 2022 geplant, dabei vereint man die bisherigen Dienste PlayStation Plus und PlayStation Now zu einem neuen, dreistufigen Service.

Die drei neuen Stufen heißen PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium.

PlayStation Plus Essential

Kosten: 8,99 Euro monatlich, 24,99 Euro pro Quartal oder 59,99 Euro pro Jahr

Vorteile: Die gleichen Vorteile, die PS Plus aktuell noch bietet. Zwei monatliche Spiele, exklusive Rabatte, Cloud-Speicher und Zugriff auf den Online-Multiplayer-Modus in Spielen.

PlayStation Plus Extra

Kosten: 13,99 Euro monatlich, 39,99 Euro pro Quartal oder 99,99 Euro pro Jahr

Vorteile: Alle Vorteile von Essential. Außerdem Zugriff auf einen Katalog von bis zu 400 PS4- und PS5-Spielen von den PlayStation Studios und von Partnern. Diese können auch heruntergeladen werden.

PlayStation Plus Premium

Kosten: 16,99 Euro monatlich, 49,99 Euro pro Quartal oder 119,99 Euro pro Jahr

Vorteile: Alle Vorteile von Essential und Extra. Weiterhin Zugriff auf bis zu 340 weitere Spiele: PS3-Titel via Cloud-Streaming und eine Auswahl an Klassikern von PlayStation, PS2 und PSP (Download und Streaming). Auch Cloud-Streaming von PS4-Spielen möglich. Außerdem limitierte Trials, mit denen ihr ausgewählte Spiele vor dem Kauf ausprobieren könnt.

Wie Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, im PlayStation Blog betont, werden zu Beginn unter anderem Spiele wie Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 und Returnal mit den Stufen Extra und Premium verfügbar sein. Die Bibliothek soll regelmäßig aufgefrischt werden.

Rechnet aber nicht damit, dass First-Party-Titel zum Launch zu PlayStation Plus kommen. Das hat Ryan gegenüber GamesIndustry klar zum Ausdruck gebracht.

Im Juni geht das neue PlayStation Plus zuerst in mehreren Märkten in Asien an den Start, danach folgen Nordamerika, Europa und der Rest der Welt.

"Zum Start des neuen PlayStation-Plus-Dienstes wird PlayStation Now in das neue PlayStation- Plus-Angebot übergehen und nicht mehr als eigenständiger Dienst verfügbar sein", schreibt er. "PlayStation-Now-Kunden werden zum Start ohne Erhöhung ihrer derzeitigen Abonnementgebühren zu PlayStation Plus Premium wechseln."