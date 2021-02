Pokémon: Strahlender Diamant und Pokémon: Leuchtende Perle für Nintendo Switch angekündigt

Pokémon: Strahlender Diamant und Pokémon: Leuchtende Perle wurden für Nintendo Switch angekündigt

Die Spiele erscheinen Ende 20210

Es sind Remakes von Pokémon Diamant und Pokémon Perl

The Pokémon Company hat heute Remakes von Pokémon Diamant und Pokémon Perl bestätigt.

Ilca Inc (Pokémon Home) arbeitet daran und Pokémon: Strahlender Diamant und Pokémon: Leuchtende Perle, so ihr Name, sollen Ende 2021 für die Nintendo Switch erscheinen.

Die Unternehmen versprechen, dass ihr die bekannte Geschichte dabei "mit einem modernen Touch" erneut erleben könnt.

"Die ursprünglichen Spiele werden originalgetreu nachempfunden und erstrahlen auf Nintendo Switch in neuem Glanz", heißt es. Das Größenverhältnis der Städte und Routen wurde beibehalten. Fans, die mit den Originalen vertraut sind, werden viele altbekannte Orte wiedererkennen. Diese Remakes bieten den leicht zugänglichen Spielkomfort moderner Pokémon-Titel sowie aufregende Kampfsequenzen aus nächster Nähe."

Wie zu erwarten war, könnt ihr dabei Chelast, Panflam oder Plinfa als euer Partner-Pokémon auswählen.

In Strahlender Diamant begegnet ihr dem legendären Pokémon Dialga, in Leuchtende Perle könnt ihr euch Palkia als legendäres Pokémon sichern.

Pokémon Diamant und Pokémon Perl erschienen ursprünglich im Jahr 2006 in Japan für den Nintendo DS, in Europa erst im Sommer 2007.

Gerüchte über Remakes der beiden Spiele hatte es im Vorfeld der heutigen Pokémon-Presents-Ausgabe bereits begeben, jetzt wurden sie offiziell bestätigt!

Die beiden Titel knüpfen damit an die Remakes der ersten Pokémon-Generation an, die unter den Namen Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu auf die Switch kamen.

Wie sieht's bei euch aus? Interesse an den Remakes der Spiele? Und wenn ja, welches davon holt ihr euch auf eure Switch?