PS5 Screenshots auf PC und Handy übertragen

Wenn ihr eure Bildergalerie der PlayStation 5 auf eurem PC oder eurem Smartphone betrachten wollt, gibt es mehrere Wege, dies zu tun. Ersteres ist relativ einfach, letzteres ein wenig fummliger.

Die PS54 knipst fast von jedem Achievement, das ihr einheimst, ein Bild. Aber auch ihr selbst könnt mit der Share-Taste Bilder und Videos direkt mithilfe des Controllers aufnehmen. Diese dann mit anderen zu teilen oder auf einen PC oder ein Tablet zu übertragen - das ist es, was wir im Folgenden erklären wollen.

Findet einen Stick, den ihr erübrigen könnt - im besten Fall USB 3.0 oder schneller und steckt ihn in den vorderen USB-Anschluss der PS5. Der Stick sollte als exFAT oder FAT32 formatiert sein. Ist auf dem Stick schon etwas drauf, keine Sorge: Die Konsole legt einfach einen zusätzlichen Ordner an, in dem alle Daten Platz finden - sofern euer Stick genügend freien Speicher haben.

Da aber viele diesen ungelenken Workaround (geschweige denn noch mehr Konten und Passwörter) sicher nicht so cool finden, hier die konventionelle Methode: Das Übertragen per USB-Stick.

Leider ist es bislang nicht möglich, Bilder und Videos direkt von der PlayStation 5 in eine Cloud hochzuladen. Der einzige direkte Weg für diese Medien ins Internet besteht darin, sie auf einen Twitter-Account hochzuladen. Nicht immer will man aber alle seine Screenshots mit seinen Followern teilen. In dem Fall kann es sich lohnen, einen Extra-Account nur für Screenshots anzulegen und auf dem eben keine Gefolgschaft zu kultivieren. Ein Bilder-Twitter nur für euch sozusagen.

PS5: Videos und Bilder auf Tablet oder Smartphone übertragen

Das ist auch die schnellste Lösung für Smartphones und Tablets: Durchlauft die gleichen Schritte wie oben. Dann könnt ihr mit einem USB-C-Adapter könnt ihr den wie oben beschrieben bespielten USB-Stick auch an Android- und iOS Tablets und Smartphones anschließen und dann mit entsprechenden Dateiverwaltungs-Apps (z.B. "Dateien" auf iOS) auf die Inhalte zugreifen.

Außerdem gibt es ja noch den Umweg über den PC und die Möglichkeit, die Bilder oder Videos in die Cloud eurer Wahl hochzuladen und sie dann mit der entsprechenden Dropbox, iCloud, Google Drive oder OneDrive aufs Gerät zu laden.

Eine andere Lösung für das Smartphone beinhaltet den Download der PlayStation App. Allerdings solltet ihr schon ein paar Friends in eurer Freundesliste haben, denn dieser (kürzere) Weg beinhaltet das Verschicken von Bildern und Dateien an einen Freund. Solltet ihr euch also nicht sicher sein, ob der auserkorene Freund oder die auserkorene Freundin Lust darauf hat, eure Ablage für Bilder und Videos zu sein, überlegt es euch lieber noch einmal. Vielleicht mag ja jemand anderes?

Dafür markiert ihr in der Mediengalerie das gewünschte Bild, klickt dann auf "Teilen" und erstellt dann eine "Party" mit mindestens einem weiteren PSN-Freund. Diesem könnt ihr dann das Bild schicken. Das Gute: Alles, was in der Party verschickt wird, ist auch in der PlayStation App anschaubar. Das ist die wohl schnellste Lösung, aber auch nicht unbedingt elegant.

Das war es auch schon von unserer Seite. Wir hoffen, euch damit geholfen zu haben.