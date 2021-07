The Witcher: Monster Slayer - Fertigkeiten: Mehr Punkte für Skills bekommen

Zu Anfang ist euer Charakter in The Witcher: Monster Slayer noch relativ schwach, aber fürs Umhauen erster Monster reicht's allemal! Mit der Zeit wird euer Hexer aber immer besser und wir zeigen euch, welche Fertigkeiten ihr bekommen könnt und wie ihr mehr Punkte dafür sammelt.

Alles über Fertigkeiten in The Witcher: Monster Slayer:

Welche Fertigkeiten gibt es in The Witcher: Monster Slayer?

Ruft ihr das Menü mit den Fertigkeiten in The Witcher: Monster Slayer auf, seht ihr, dass sich alle verfügbaren Fertigkeiten in die Kategorien "Kampf", "Alchemie" und "Zeichen" aufteilen. Im Endeffekt dient vieles davon dazu, euch im Gefecht gegen die Monster stärker zu machen. Nachfolgend lest ihr, welche Fertigkeiten es gibt:

Kampf:

Schneller Angriff (von Beginn an verfügbar): Ihr könnt schnelle Angriffe mit eurem Schwert durchführen

Ihr könnt schnelle Angriffe mit eurem Schwert durchführen Starker Angriff (von Beginn an verfügbar): Ihr könnt starke Angriffe mit eurem Schwert durchführen

Ihr könnt starke Angriffe mit eurem Schwert durchführen Parieren (von Beginn an verfügbar): Mit dieser Verteidigungstechnik reduziert ihr den erlittenen Schaden

Mit dieser Verteidigungstechnik reduziert ihr den erlittenen Schaden Muskelgedächtnis : Steigert den Schaden von schnellen Angriffen

Steigert den Schaden von schnellen Angriffen Krafttraining: Erhöht den Schaden von starken Angriffen

Erhöht den Schaden von starken Angriffen Entschlossenheit: Wenn ihr Schaden durch nicht parierte Treffer erleidet, sind die Energieleiste für kritische Treffer nicht unter eine bestimmte Stufe

Wenn ihr Schaden durch nicht parierte Treffer erleidet, sind die Energieleiste für kritische Treffer nicht unter eine bestimmte Stufe Präzisionsschläge: Durch schnelle Angriffe wird die Energieleiste für kritische Treffer schneller aufgeladen

Durch schnelle Angriffe wird die Energieleiste für kritische Treffer schneller aufgeladen Vernichtende Hiebe: Die Leiste für kritische Treffer wird durch starke Angriffe schneller aufgeladen

Die Leiste für kritische Treffer wird durch starke Angriffe schneller aufgeladen Leichtfüßigkeit: Parierte Treffer verursachen weniger Schaden

Parierte Treffer verursachen weniger Schaden Anatomisches Wissen: Der Schaden durch kritische Treffer wird erhöht

Der Schaden durch kritische Treffer wird erhöht Treffer reflektieren: Ein perfektes Parieren sorgt dafür, dass Schaden auf den Gegner zurückgeworfen wird

Ein perfektes Parieren sorgt dafür, dass Schaden auf den Gegner zurückgeworfen wird Blitzreflexe: Die Zeit beim Ausführen eines kritischen Treffers wird weiter verlangsamt

Die Zeit beim Ausführen eines kritischen Treffers wird weiter verlangsamt Kaltes Blut: Ein erfolgreiches Parieren lädt ebenso die Leiste für kritische Treffer auf

Ein erfolgreiches Parieren lädt ebenso die Leiste für kritische Treffer auf Verkrüppelnde Schläge: Ein perfekt ausgeführter kritischer Treffer verzögert den nächsten Gegnerangriff

Ein perfekt ausgeführter kritischer Treffer verzögert den nächsten Gegnerangriff Konter: Der nächste Angriff nach einem erfolgreich reflektierten Treffer verursacht Bonusschaden

Der nächste Angriff nach einem erfolgreich reflektierten Treffer verursacht Bonusschaden Klingenfokus: Die Leiste für kritische Treffer wird zu Kampfbeginn ein wenig aufgeladen

Die Leiste für kritische Treffer wird zu Kampfbeginn ein wenig aufgeladen Kriegstrance: Der Schaden durch nicht parierte Treffer wird reduziert

Der Schaden durch nicht parierte Treffer wird reduziert Unsterblich: Ihr habt eine einmalige Chance pro Kampf, den finalen Hieb eines Gegners zu überleben

Alchemie:

Vorbereitung von Ölen (von Beginn an verfügbar): Ihr könnt Öle herstellen

Ihr könnt Öle herstellen Braukunst (von Beginn an verfügbar): Ihr habt die Möglichkeit, Hexertränke herzustellen

Ihr habt die Möglichkeit, Hexertränke herzustellen Herstellung von Bomben (von Beginn an verfügbar): Es ist möglich, dass ihr Bomben herstellen könnt

Es ist möglich, dass ihr Bomben herstellen könnt Verbesserte Öle: Die Effektivität von Ölen wird erhöht

Die Effektivität von Ölen wird erhöht Waldkauz: Eine Formel für einen Hexertrank wird freigeschaltet, der die Abklingzeit von Zeichen reduziert

Eine Formel für einen Hexertrank wird freigeschaltet, der die Abklingzeit von Zeichen reduziert Fixativ: Schaden durch kritische Treffer bei Monsterklassen, die das Öl zum Ziel hat, wird erhöht

Schaden durch kritische Treffer bei Monsterklassen, die das Öl zum Ziel hat, wird erhöht Katze: Eine Formel für einen Hexertrank wird freigeschaltet, der den bei Nacht zugefügten Schaden erhöht

Eine Formel für einen Hexertrank wird freigeschaltet, der den bei Nacht zugefügten Schaden erhöht Ruhige Hand: Ihr könnt Bomben schneller werfen

Ihr könnt Bomben schneller werfen Erworbene Toleranz: Die maximale Anzahl von Plätzen für Tränke während der Kampfvorbereitung wird erhöht

Die maximale Anzahl von Plätzen für Tränke während der Kampfvorbereitung wird erhöht Böe: Ein Hexertrank wird freigeschaltet, der Schaden bei Niederschlag erhöht

Ein Hexertrank wird freigeschaltet, der Schaden bei Niederschlag erhöht Fortschrittl. Ruhige Hand: Bomben lassen sich noch schneller werfen

Bomben lassen sich noch schneller werfen Terrorisieren: Schaden durch die Monsterklasse, die das Öl zum Ziel hat, wird reduziert

Schaden durch die Monsterklasse, die das Öl zum Ziel hat, wird reduziert Schneller Stoffwechsel: Die maximale Anzahl an Plätzen für Hexertränke bei der Kampfvorbereitung wird erhöht

Die maximale Anzahl an Plätzen für Hexertränke bei der Kampfvorbereitung wird erhöht Pyrotechnik: Alle Bomben fügen zusätzlichen Schaden zu

Alle Bomben fügen zusätzlichen Schaden zu Überlegene Öle: Die Effektivität von Ölen wird weiter erhöht

Die Effektivität von Ölen wird weiter erhöht Wolverin: Ein neuer Hexertrank wird freigeschaltet, der den Schaden erhöht, sobald die Vitalität des Spielers einen bestimmten Punkte erreicht

Ein neuer Hexertrank wird freigeschaltet, der den Schaden erhöht, sobald die Vitalität des Spielers einen bestimmten Punkte erreicht Fortschrittl. Pyrotechnik: Schaden durch Bomben lädt die Leiste für kritische Treffer auf

Schaden durch Bomben lädt die Leiste für kritische Treffer auf Meister der Tränke: Ihr könnt einen zusätzlichen Hexertrank herstellen

Zeichen:

Hexeraura (von Beginn an verfügbar): Mit der Hexeraura zieht ihr ein zufälliges Monster an, das neben euch erscheint

Mit der Hexeraura zieht ihr ein zufälliges Monster an, das neben euch erscheint Igni-Zeichen (von Beginn an verfügbar): Verursacht beim Gegner Feuerschaden

Verursacht beim Gegner Feuerschaden Pyromane: Die Chance, zusätzlichen Feuerschaden anzurichten, wird erhöht

Die Chance, zusätzlichen Feuerschaden anzurichten, wird erhöht Fokus: Die Zeit während des Wirkens von Zeichen wird reduziert

Die Zeit während des Wirkens von Zeichen wird reduziert Aard-Zeichen: Ihr richtet kinetischen Schaden an und verzögert den nächsten Angriff des Gegners

Ihr richtet kinetischen Schaden an und verzögert den nächsten Angriff des Gegners Quen-Zeichen: Wirkt ein Zeichen, das den erlittenen Schaden reduziert

Wirkt ein Zeichen, das den erlittenen Schaden reduziert Schockwelle: Steigert den mit Aard verursachten Schaden

Steigert den mit Aard verursachten Schaden Quen-Entladung: Ein Teil des absorbierten Schadens durch Quen wird auf den Gegner zurückgeworfen

Ein Teil des absorbierten Schadens durch Quen wird auf den Gegner zurückgeworfen Adrenalinschub: Ein erfolgreich gewirktes Zeichen lädt die Leiste für kritische Treffer auf

Ein erfolgreich gewirktes Zeichen lädt die Leiste für kritische Treffer auf Intensität: Quen-Zeichen: Wirkt ihr Quen, beschleunigt dies das Aufladen der Leiste für kritische Treffer

Wirkt ihr Quen, beschleunigt dies das Aufladen der Leiste für kritische Treffer Intensität: Igni-Zeichen: Mit Igni erhöht sich die Leiste für kritische Treffer schneller

Mit Igni erhöht sich die Leiste für kritische Treffer schneller Intensität: Aard-Zeichen: Wirkt ihr Aard, steigert dies das Aufladen der Leiste für kritische Treffer

Wirkt ihr Aard, steigert dies das Aufladen der Leiste für kritische Treffer Machtzufluss: Wirkt ihr ein Zeichen, besteht die Chance, dass die Abklingzeit ignoriert wird