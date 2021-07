The Witcher: Monster Slayer - Goldmünzen verdienen: Wie ihr umsonst Geld erhaltet

Goldmünzen sind eine virtuelle Währung in The Witcher: Monster Slayer und ihr braucht sie, wenn ihr im In-Game-Shop etwas kaufen möchtet. Aber wie bekommt ihr mehr Geld im Spiel? Wir zeigen euch, wie ihr welches verdienen könnt!

Alles über Goldmünzen in The Witcher: Monster Slayer:

Kostenlose Goldmünzen in The Witcher: Monster Slayer bekommen

Ihr habt in The Witcher: Monster Slayer auch die Möglichkeit, durchs Spielen an kostenlose Goldmünzen zu gelangen. Jeden Tag erhaltet ihr dazu eine neue Aufgabe (maximal können drei aktiv sein), durch deren Erfüllung ihr 50 Goldmünzen bekommen könnt. Das könnten zum Beispiel Aufgaben wie die Herstellung oder die Verwendung einer bestimmten Menge an Ölen sein. Erfüllt ihr die Aufgabenstellung und gebt die Mission ab, erhaltet ihr die Goldmünzen im Gegenzug.

Darüber hinaus habt ihr jeden Tag die Möglichkeit, durch die Erfüllung einer dieser Aufgaben einen Stempel zu erhalten. Nach sieben Tagen winkt euch dann eine Sonderbelohnung. Wie diese aussieht, wissen wir aktuell noch nicht.