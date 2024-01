Ascendant Infinity: Shooter bringt "Deine Mutter"-Witz im Enthüllungs-Trailer

Ascendant Infinity von PlayFusion will kein klassischer Taktik-Shooter sein. Viel mehr soll das FPS ein "adaptiver Shooter" werden, der voller 80er-Sitcom-Humor steckt. In vier Dreierteams kämpfen Spieler auf einer sich verändernden Karte.

Retro-Sci-Fi und ein völlig neues Genre?

"Von taktischen Entscheidungen im richtigen Moment bis hin zu den praktisch unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten dank des vollständig modularen Waffensystems" soll Ascendant Infinitiy den Spielern alles bieten.

Im Trailer seht ihr den Humor, mit dem die Entwickler spielen - und es ist herrlich. Meine Lieblingsstelle ist dort, wo sie "deine Mutter" als Godzilla... äh, ich meine, Gorlizard bezeichnen.

Nach einer globalen Katastrophe ist die Welt nicht mehr dieselbe. Nach tausend Jahren im Eis taut die Erde wieder auf und ist nun voller Natur, aber auch vieler neuen Entwicklungen. Leider bietet diese Welt nicht genug Ressourcen für alle und so finden spezielle Wettkämpfe statt.

In einem Team aus drei Spielern tretet ihr gegen drei weitere Teams an. Ihr könnt euch direkt ins Geschehen stürzen, abwarten und euch auf die Lauer legen, einen Angriff aus der Luft starten oder sogar Giftgas einsetzen. Eine Vielzahl an Waffen steht euch zur Verfügung. Euer Ziel ist es, die Ressourcen zu schnappen und mit ihnen heimzukehren.

In der Lobby könnt ihr vor oder auch nach dem Match neue Freunde finden und euch austauschen. Ganz allein kommt ihr in diesem truppenbasierten Shooter nämlich nicht weit.

Ascendant Infinity ist auf der Unreal Engine 5.3 aufgebaut und soll noch in diesem Jahr für PC erscheinen. Aktuell könnt ihr euch für die geschlossene Beta anmelden.