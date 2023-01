Asus stellt Premium-Gaming-Stuhl vor: Der ROG Destrier Ergo kommt mit verstellbarer Lendenstütze

Gaming-Stühle sind oft nicht so ergonomisch, wie ihre Verwandten aus dem Büro. Wann finden wir schon mal eine verstellbare Lendenstütze in einem Zockerstuhl mit typischer Racing-Optik? Asus stellt jetzt einen Gaming-Chair vor, der auf starke Ergonomie setzt und wie ein Hybrid aus Office und Gaming daherkommt. Billig ist das neue Modell allerdings nicht.

Unten Bürostuhl, oben Gaming-Chair

Der ROG Destrier Ergo Gaming Chair kommt mit einem "futuristischen Cyborg-Design" daher und wirbt mit flexiblen und vielseitigen ergonomischen Einstellungen. Bis auf das Kopfteil sieht der Stuhl wie ein hochwertiger Office-Chair mit stabilem Aluminium-Rahmen aus und besitzt sogar ein Rückenteil aus Mesh sowie eine verstellbare Lordosenstütze. Das Kopfteil ist etwas breiter und erinnert an die klassische Gaming-Optik. Am Nackenkissen prangt das rote Asus-Logo.

Ein hübsches Exemplar von Gaming-Stuhl. Hier seht ihr den Asus ROG Destrier Ergo Gaming Chair in voller Pracht.

Eine weitere Besonderheit ist der Mobile-Gaming-Modus. Mit diesem könnt ihr die Armlehnen um 14 Zentimeter anheben, um die perfekte Position für eure Ellbogen im Handheld zu erhalten. Das ist sicher auch für die Nintendo Switch und das Steam Deck praktisch. Die Armlehnen können außerdem um 360 Grad gedreht werden.

Zusätzlich besitzt der Stuhl ein Akustikpanel, das seitliche Geräusche abschirmen und euch noch tiefer in die Games eintauchen lassen soll. Deshalb sieht der Kopfteil auch so wuchtig aus. Das Panel könnt ihr je nach Belieben an- und abmontieren. Dazu kommt noch ein Kipp- und Neigungsmechanismus mit langlebigem Gaslift der Klasse 4, weiches PU-Leder und Memory-Schaumstoff.

Auch ein schöner Rücken kann entzücken, nicht wahr?

Natürlich könnt ihr auch die Höhe des Stuhls und die Tiefe des Sitzes eintellen. Die Lendenwirbelstütze lässt sich sieben Zentimeter in der Höhe und einen Zentimeter in der Tiefe verstellen. Insgesamt trägt der Stuhl eine maximale Last von 150 Kilogramm und dürfte so den meisten Spielern genügend Halt und Unterstützung bieten.

Der Spaß für euren Rücken kostet allerdings 919 Euro, was kein Preis für die breite Gamer-Masse ist. Im ersten Quartal 2023 kommt der teure, aber auch verdammt gut aussehende Stuhl auf den Markt. Eine offizielle Produktseite gibt es bereits.