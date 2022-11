Black Friday: Die besten Games-Angebote bei Amazon.

Auch bei Amazon.de läuft die Black-Friday-Woche und es gibt eine ganze Menge an Games-Angeboten.

Bis zum 28. November könnt ihr von diesen Angeboten profitieren, die unter anderem Controller und Videospiele umfassen.

Nachfolgend fassen wir einige der besten Angebote aus der Black-Friday-Woche von Amazon.de für euch zusammen.

Controller

Wer neue Controller für die PlayStation 5 benötigt, bekommt den DualSense in den Farbvarianten Midnight Black, Weiß, Cosmic Red und Starlight Blue für jeweils 49,99 Euro.

Weiterhin gibt’s ein Bundle mit DualSense in Weiß mit FIFA 23 für 99,99 Euro, den Turtle Beach Recon Xbox-Controller für 43,29 Euro und verschiedene PowerA-Controller für weniger Geld.

Videospiele

Auch bei den Spielen gibt’s eine Reihe von guten Angeboten, etwa Chorus für 22,99 Euro, The Last of Us 2 für 9,99 Euro und das neue Sonic Frontiers ist mit 34,99 Euro schon deutlich günstiger zu haben.

Für 29,99 Euro gibt es obendrein Lego Star Wars: Die Skywalker Saga, Gotham Knights kostet euch 44,99 Euro und für diesen Preis ist auch A Plague Tale: Requiem erhältlich.

Saints Row wird für 30,60 Euro verkauft, Two Point Campus verlangt nach 25,99 Euro, Halo Infinite ist für 17,99 Euro zu haben und die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection bekommt ihr für 28,99 Euro.

Wer bei PlayStation-Titeln sparen möchte, erhält Horizon Forbidden West für 27,99 Euro, Spider-Man: Miles Morales für 22,99 Euro, The Last of Us Part 1 für 49,99 Euro und Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Ghost of Tsushima Director's Cut sowie Demon's Souls Remake für jeweils 29,99 Euro.