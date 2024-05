Bridgerton-Hype mitten im epischen Fantasy-Sommer

Eigentlich ist ja schon länger ist klar, dass HBO und Amazon dieses Jahr den Seriensommer diktieren würden. Doch erst jetzt, wo erste Teaser zu Staffel 2 von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" und "House of the Dragon" veröffentlicht wurden, wird der epische Fantasy-Sommer so richtig real. Schon am 16. Juni geht’s los: Zeitgleich zum US-Start via HBO strahlen auch Sky und WOW die erste Episode der neuen "House of the Dragon"-Season aus. Vorerst nur im O-Ton, aber die meisten von euch streamen ihre Lieblingsshows ja ohnehin immer ohne deutsche Synchronfassung. Die wird by the way dann aber auch zeitnah nachgeschoben - nämlich schon am 17. Juni.

Insgesamt acht neue Folgen hat das "Game of Thrones"-Prequel in Season 2. Wenn wir jetzt fix mal den Taschenrechner anschmeißen, erkennen wir, dass die komplette Staffel bereits verfügbar und wahrscheinlich auch schon verdaut sein wird, wenn Prime Video zum Gegenschlag ausholt. Staffel 2 von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" wird demnach am 29. August an den Start gehen und den Spätsommer dominieren. Zumindest der erste Teaser, in dem sich Sauron erstmals auch in seiner Elbengestalt präsentiert, macht da schon wieder einiges richtig. Auch die zweite LOTR-Season kommt mit acht neuen Folgen daher.

Bleiben wir doch direkt mal bei Amazon: Der Milliardenkonzern überraschte unter der Woche mit einer ersten hauseigenen Upfront-Präsentation in New York die genutzt werden sollte, um der Öffentlichkeit die kommenden Highlights von Prime Video vorzustellen. Kleiner Spoiler: Die Show hat alles in den Schatten gestellt, was wir sonst so in den letzten Jahren in Sachen Marketing serviert bekommen haben. Unter anderem kündigte Prime Video im Rahmen der Präsentation "Road House 2" mit Jake Gyllenhaal, Staffel 2 von "Mr. & Mrs. Smith" und Season 5 von "The Boys" an. Alles erstmal wenig überraschend, aber unglaublich wichtig.

Die erste große Überraschung des Abends war das "Natürlich blond!"-Spin-off "Elle" das von Reese Witherspoon höchstpersönlich präsentiert wurde. Statt eines dritten Kinofilms wird die Story der kultig-pinken Anwältin nun in Form einer Serie weitererzählt.

Ebenso überraschte uns Prime Video mit einer brandneuen "Tomb Raider"Serie, die von Phoebe Waller-Bridge produziert wird und die Story der aktuellen Game-Trilogie aufgreifen wird. Absolutes Highlight der Upfront-Präsi war aber die Aussicht auf eine Live-Action-Serie mit dem Titel "Noir" die Nicolas Cage als Spider-Man Noir zurückbringen wird. Wie crazy ist das bitte?

Apropos Comebacks und Überraschungen 2024: Schon länger ist ja bekannt, dass Cameron Diaz ihr Hollywood-Comeback plant. Noch im November ist es endlich soweit: An der Seite von Jamie Foxx, Glenn Close und Andrew Scott wird Cameron Diaz nach zehnjähriger Schauspielpause in Netflix' "Back in Action" zu sehen sein. Einfach irre, da geht der Hype um Staffel 3 von "Bridgerton" ja fast schon unter. Die neue Season des Serienhits von Shonda Rhimes gibt’s ab sofort bei Netflix – zumindest die erste Staffelhälfte.

