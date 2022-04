Call of Duty: Doppelte XP-Woche in Warzone und Vanguard läuft

Activision lässt euch den Battle Pass von Call of Duty: Vanguard und Warzone noch bis Mittwoch, den 13. April schneller aufleveln.

Einsacken angesagt

Seit dem 6. April läuft in beiden Spielen eine Doppelte-XP-Woche, damit Spieler den Battle Pass in Season 2 noch schnell ein wenig höher leveln können, bevor dieser am 26. April ausläuft.

Einen offiziellen Starttermin für die dritte Saison gibt es bisher nicht, aber lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Activision hierzu weitere Details enthüllt.

In Warzone bekommt ihr bei einer bestimmten Playlist ebenfalls doppelte Erfahrungspunkte.

Wer in Warzone die "Rebirth Blood Money Quads"-Playlist spielt, kann seit dem 7. April auch standardmäßig doppelte Erfahrungspunkte einsammeln.

Auch diese Aktion ist nächste Woche - genauer gesagt am 14. April - vorbei.