DC-Abschied bei Netflix und Daniel Brühls stärkste Rolle

Schon lange hatte eine Disney-Produktion nicht mehr zwei derart unterschiedliche Gesichter. Schon vor dem Release der neuen "Star Wars"-Serie "The Acolyte" waren die Fans des Sci-Fi-Universums maximal gespalten. Während einige die Hoffnung hochhielten und sich auf ein neues, andersartiges Projekt im "Star Wars"-Franchise freuten, hatten andere die Serie schon früh abgeschrieben – der erste Trailer trieb den Keil sogar noch tiefer in die Wunde. Jetzt sind die ersten zwei Folgen von "Star Wars: The Acolyte" also bei Disney+ verfügbar. Doch die gespaltene Fanbase bleibt bestehen: Einige bezeichnen den Mix aus Crime-Thriller und klassischem "Star Wars"-Sci-Fi-Epos als vielversprechendes Projekt, andere tendieren eher zum kompletten Gegenteil. Wir sagen: Abwarten, was die komplette Staffel bringt. Aber die ersten Folgen waren dann doch eher arg enttäuschend. Jede Woche gibt’s jetzt eine neue Episode.

Vom einen großen Geek-Franchise zum nächsten: Diese Woche gibt’s gleich zwei DC-Abschiede im Streaming-Bereich! Während Jason Momoas finaler Auftritt als Aquaman in "Aquaman: Lost Kingdom" bei Sky und WOW startet, veröffentlicht Netflix diese Woche die finale Season der von Robert Downey Jr. und seiner Frau produzierten DC-Adaption "Sweet Tooth". Schön zu sehen, dass Netflix auch anders kann – ursprünglich war „Sweet Tooth“ als Miniserie geplant, jetzt endet die starke Fantasy-Endzeit-Serie mit einer entscheidenden dritten Season.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Zwischen all den Franchises und Comicgiganten wird diese Woche jedoch eine deutsche Legende zum Geheimfavoriten. Die Rede ist von Daniel Brühl. Der versierte Charaktermime schlüpft ab sofort in die Rolle des jungen Designers Karl Lagerfeld: Als Ausstatter der ikonischen Marlene Dietrich könnte Lagerfeld endlich den Sprung vom Laufburschen Yves Saint Laurents hin zum eigenständigen Designer schaffen. Der Grundstein einer modernen Legende! "Becoming Karl Lagerfeld" gibt’s als Miniserie ab sofort in voller Länge bei Disney+.

In Sache News hat sich Netflix diese Woche mal wieder positiv hervorgetan. Mit der offiziellen Bestätigung, dass Showrunner und Autor Steven Knight mit der Produktion eines "Peaky Blinders"-Films betraut wurde, hat sich das große rote N direkt mal die Gunst einer gigantischen Fanbase on the long run gesichert. Der Film ist schon seit Monaten lose im Gespräch gewesen, bisher fehlte aber noch das Go seitens Netflix. Stark und absolut wichtig: Für den Film, der die Story nach Staffel 6 von "Peaky Blinders" fortsetzen wird, kehrt Cillian Murphy definitiv als Tommy Shelby vor die Kamera zurück.

Und direkt noch mal Netflix: Mit dem Release eines ersten Teaser-Trailers hat der Streaminganbieter jetzt auch ein Datum für "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" bestätigt. Demnach erscheint die stylische Videospielverfilmung, die die aktuellsten Games fortsetzen und eine Brücke zu den Originals schlagen wird, am 10. Oktober bei Netflix. Vom Look und der Zielsetzung her schon mal verdammt vielversprechend, oder?

In Kooperation mit kinoundco