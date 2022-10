Die besten Angebote für PS5 und PS4 bei den November-Rabatten für unter 15 Euro

Der nächste Sale im PlayStation Store ist da. Diesmal sind es die November-Rabatte, auch wenn ja eigentlich noch nicht November ist. Aber egal, Hauptsache Geld gespart.

Mehr als 900 Angebote gibt’s insgesamt bei dieser Aktion für PlayStation 5 und PlayStation 4, darunter Vollversionen und DLCs.

Und was ist schönes im Angebot? Hier mal ein paar Kandidaten für weniger als 15 Euro, die einen Blick wert sind. Stellvertretend sei an dieser Stelle Deponia erwähnt, mit dem vor allem Adventure-Fans ihren Spaß haben werden – und das für gerade mal 1,29 Euro. Dieser Preis gilt auch für Chaos auf Deponia und Deponia Doomsday, also dreimal Rätselspaß für zusammen weniger als 5 Euro!

Wenn ihr Katzen mögt, werft für 2,59 Euro einen Blick auf das Rollenspiel Cat Quest. Darin begebt ihr euch auf der Suche nach eurer verschwundenen Schwester, wobei ihr euch unter anderem auf viele katztastische Wortspiele einstellen solltet. Die Fortsetzung Cat Quest 2 gibt’s für 4,49 Euro.

Cat Quest ist das Richtige für Katzen-Fans.

Oder doch etwas ganz anderes? In Beholder arbeitet ihr für die Regierung und sollt ahnungslose Mieter in einem Wohnhaus ausspionieren. Wenn sie illegale Dinge planen, informiert ihr natürlich eure Vorgesetzten. Oder doch nicht? Diese moralische Entscheidung liegt für 2,99 Euro in eurer Hand.

In die Kategorie der abgedrehten Spiele fällt wiederum Donut County. Ihr spielt hier ein Loch. Nicht irgendein Loch, sondern ein wachsendes Loch im Boden, mit dem ihr alles einsaugt, was sich nicht wehren kann. Und das ist eine Menge. Ihr könnt aber Objekte auch wieder ausspucken, womit ihr etwa Rätsel löst. Nicht nur für aktuell 3,89 Euro einen Blick wert.

Wer wollte nicht schon immer mal ein Loch im Boden spielen?

Auf eure ermittlerischen Fähigkeiten kommt es in Telling Lies an. Ihr sitzt hier vor einem Laptop mit einer gestohlenen NSA-Datenbank und durchstöbert das Privatleben von vier Personen aus den vergangenen zwei Jahren, die ein schlimmer Vorfall miteinander verbindet. Eure Aufgabe ist es, herauszufinden, was wirklich passiert ist.